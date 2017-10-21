Всемирный фестиваль молодежи и студентов завершился в Сочи

КИШИНЕВ, 21 окт —Sputnik. Торжественной церемонией закрытия завершился в Сочи XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Праздничное шоу устроили в Ледовом дворце "Большой". Очереди на церемонию выстроились еще за несколько часов до начала.

© Sputnik/ Нина Зотина Церемония закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

Организаторы обещали большой рок-концерт, на котором музыканты исполнят мировые хиты. Также планировалось, что участники фестиваля составят послание "Давайте изменим мир".

В финале в небе над Олимпийским парком прошло пиротехническое шоу, сообщает Sputnik Беларусь.

© Sputnik/ Нина Зотина Церемония закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября. Среди участников форума — около 30 тысяч молодых людей, в том числе из Молдовы. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.