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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков прокомментировал референдумы в Ломбардинии и Венето

© Sputnik/ Сергей Гунеев
В России
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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле считают внутренним делом Италии референдумы в Ломбардии и Венето

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Референдумы в итальянских областях Ломбардия и Венето являются внутренним делом Италии, Россия не имеет каких-либо намерений вмешиваться во внутренние дела стран, с которыми имеет добрые и продвинутые отношения, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Венеция, архивное фото
© AP Photo / Andrew Medichini
Путь к независимости: итальянские Ломбардия и Венето хотят автономии

"То, что является схожей чертой и Каталонии, и этих итальянских уездов — все-таки их объединяет только то, что это является их внутренним делом. В первом случае — Испании, во втором случае — Италии. Безусловно, Россия не имеет каких-либо намерений вмешиваться во внутренние дела стран, с которыми у нас очень добрые и продвинутые отношения", — сказал Песков, которого цитирует РИА Новости.

В воскресенье две североитальянские области Венето и Ломбардия провели референдумы об автономии.

В истории Итальянской республики подобные консультации с населением регионов проводятся впервые.

Оба референдума являются консультативными и формально не повлекут за собой обязательных правовых последствий.

Согласно первым объявленным результатам, свыше 95% жителей Ломбардии проголосовали за расширение автономии региона, явка превысила 40%. Результаты голосования в Венето пока неизвестны, однако явка составила около 60%. Президент Венето Лука Дзайа уже заявил о "победе людей, которые хотят быть хозяевами в своем доме", и пообещал уже в понедельник начать работу над контрактом, который будет предложен центральным властям.

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Теги:
референдум о независимости, Дмитрий Песков, Венето и Ломбардия
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