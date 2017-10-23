Ударивший ножом в горло радиоведущую оказался гражданином Израиля

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Основными версиями являются хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что неизвестный проник в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ранил ножом заместителя главного редактора радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Эту информацию подтвердил на своей страничке в соцсетях главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Ведущую Татьяну Фельгенгауэр ворвавшийся на Эхо мужчина. Ударил ножом в шею. Мужчина задержан.Татьяна госпитализирована.Ей поставлен катетер — Алексей Венедиктов (@aavst) 23 октября 2017 г.

​Позднее стало известно, что нападавший оказался уроженцем Грузии, проживающим в Израиле, сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

В сообщении уточняется, что Татьяна Фельгенгауэр получила ранение в горло, но угрозы для ее жизни это ранение не представляет. Тем не менее журналистка госпитализирована, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Мужчину, поднявшегося на 14-й этаж, чтобы напасть на рабочем месте с ножом на Фельгенгауэр, после инцидента задержала охрана станции и передала полиции. По предварительным данным, он был один и нападение связано с личным конфликтом и не имеет отношения к профессиональной деятельности Татьяны.

Журналистку забрала карета скорой помощи, Фельгенгауэр в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Ситуацию с нападением на Фельгенгауэр взяла на контроль Генеральная прокуратура России, об этом написал в "Телеграмм-канале" Генпрокуратуры официальный представитель ведомства Александр Куренной. По его словам, он обсудил ситуацию с главредом "Эхо Москвы" Венедиктовым.

"Заверил, что мы держим ситуацию на контроле", — отметил Куренной.

Татьяне Фельгенгауэр 32 года. На "Эхе" работает более 10 лет. Помимо ведения и подготовки программ на "Эхо Москвы" она является заместителем главного редактора радиостанции. Вместе с Матвеем Ганапольским ведет программу "Утренний разворот", а также общается с гостями в рамках программы "Особое мнение".