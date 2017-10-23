Помощница жены Джигарханяна пригрозила: после развода ему грозит хоспис

Помощница супруги Армена Джигарханяна заявила о том, что известный актер может закончить свои дни в специальном медицинском заведении

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Помощница супруги Джигарханяна — Виталины Цимбалюк-Романовской заявила журналу Starhit, что Армен Борисович может стать пациентом специального учреждения, где проживают тяжелобольные люди.

Комментируя сложившуюся ситуацию, она предостерегла критикующих Виталину поклонников Джигарханяна, что после расторжения брака известный актер просто окажется в хосписе как нетрудоспособный человек.

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Сестра Джигарханяна также вступилась за невестку в эфире телеканала НТВ. Она уверяет, что Виталина — отличная жена, а ее брат за ней, как "за каменной стеной".

Марина Джигарханян просит не торопиться с выводами и не обвинять Виталину в воровстве и мошенничестве, пока нет доказательств.

"Армен Джигарханян мог заявить о краже сгоряча. Он человек вспыльчивый, с букетом болезней и в возрасте", — считает сестра актера.

Напомним, что супруга знаменитого актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию.

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Джигарханян с 10 октября находится в 57-й городской больнице Москвы. Его состояние – средней тяжести. СМИ сообщают, что 82-летний артист намерен развестись со своей 38-летней супругой Цымбалюк-Романовской. Это подтвердил и друг Джигарханяна, бизнесмен Артур Согомонян, рассказав, что актер категорически настроен разводиться с Виталиной и делить имущество. Он также подчеркнул, что все имущество актера переписано на супругу.

Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Незабываемые роли в ставших культовыми фильмах — "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я Ваша тетя!", "Собака на сене", "Короли и капуста", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43" и многих других — сделали его одним из самых известных и любимых актеров в России. Всего на счету у Джигарханяна около 250 ролей в театре и кино.