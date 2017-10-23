Робертино Лоретти собрал в России звезд на свой юбилей

Всемирно известный итальянский исполнитель отметил знаменательный день вместе с коллегами из России и Азербайджана в Москве.

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Легендарный итальянский певец Робертино Лоретти решил отметить свой юбилейный день рождения в России.

Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на страницу азербайджанского исполнителя Эмиля Кадыровава в социальной сети Inatgram, где Кадыров поделился роликом с праздника.

"Если бы мне кто-нибудь сказал, что я буду присутствовать на дне рождения легендарного Робертино Лоретти, то я бы не поверил, но это было, и я невероятно счастлив. С Днем рождения, маэстро", — написал Кадыров.

Причиной приезда Лоретти в Москву был юбилейный концерт легендарного исполнителя Муслима Магомаева. Певец решил заодно отметить и свой знаменательный день — 70-летие — вместе с коллегами из России и Азербайджана.