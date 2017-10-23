Венедиктов: журналистка "Эха Москвы" находится в искусственной коме

В Госдуме России назвали нападение на журналистку Татьяну Фельгенгауэр дерзким и беспрецедентным нападением.

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Медики оценивают состояние журналистки "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр, на которою было совершено нападение, как средней степени тяжести, она после операции введена в искусственную кому, сообщил в эфире главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

© Sputnik/ Виталий Рувинский Ударивший ножом радиоведущую оказался уроженцем Грузии проживающим в Израиле

23 октября в помещении, где располагается радиостанция "Эхо Москвы", ворвался неизвестный и ударил ведущую ножом в горло, злоумышленник был задержан охраной и передан полиции.

"Состояние тяжелое, угрозы жизни нет. Татьяна находится на искусственной вентиляции легких, в постоперационной палате. Она погружена в искусственный сон, она в коматозном сне", — сказал Венедиктов.

По его словам, женщина будет находиться в послеоперационной палате как минимум до завтра. При этом Венедиктов подчеркнул, что медики на вызов приехали очень быстро, потери крови не было, сообщает Sputnik Беларусь.

© Sputnik/ Виталий Рувинский Неизвестный напал с ножом на ведущую в редакции "Эхо Москвы"

Телепатический контакт

Московские полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Решается вопрос о направлении его на комплексную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу, где его проверят на вменяемость и наличие психических заболеваний, сообщили журналистам в правоохранительных органах.

Скорее всего, это будет институт имени Сербского, уточнили правоохранители.

Сегодня также официальный сайт ГУМВД по Москве распространил видео первого допроса задержанного, который говорит, что журналистка "Эха Москвы" его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт". На допросе он утверждает, что его зовут Борис Гриц.

Официальные данные о личности задержанного еще не обнародованы, но российские СМИ со ссылкой на информированные источники в компетентных органах сообщили, что это уроженец одной из закавказских республик, он имеет вид на жительство в дальнем зарубежье.

По данному факту возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, сообщили правоохранительные органы.

© Sputnik/ Виталий Рувинский Неизвестный, который напал с ножом на ведущую в редакции "Эхо Москвы" задержан по горячим следам

Реакция на дерзкое нападение

Нападение на ведущую "Эха Москвы" в первые же часы после случившегося получило большой общественный резонанс, его назвали дерзким и беспрецедентным.

Сочувствие пострадавшей высказала и главный редактор МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян.

То, что случилось с @t_felg — чудовищно и жутко. @aavst, мы с вами, здоровья Тане! — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 23 октября 2017 г.

"Надеюсь, что нападавший и его сообщники вне зависимости от мотивов совершения ими преступления понесут справедливое наказание", — заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Он выразил надежду, что злоумышленник и его сообщники понесут справедливое наказание.

Левин также обратил внимание на то, что в последнее время наблюдается "настоящая волна агрессии по отношению к журналистскому сообществу".