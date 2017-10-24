Хочешь гражданство России - выучи текст присяги

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал первый указ о приеме в гражданство РФ, который потребует от новых граждан принесения присяги. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Гражданами РФ станут 62 человека.

В июле президент подписал указ, который позволяет отменить решения о приобретении российского гражданства для лиц, осужденных за терроризм и экстремизм, а также вводит процедуру принесения присяги при вступлении в гражданство РФ. Кроме того, закон устанавливает упрощенную процедуру получения гражданства и вида на жительство в РФ для украинцев.

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"Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции", — говорится в тексте присяги, которую цитирует Sputnik Узбекистан.

Паспорт гражданина РФ будет выдаваться сразу после принесения присяги. Закон устанавливает, что процедура принесения присяги при вступлении в гражданство РФ будет регламентироваться указом президента РФ.

Вот уже несколько лет очереди у представительства российской Федеральной миграционной службы в Кишиневе не иссякают.

© Sputnik/ Miroslav Rotari Россия расширяет возможности для переселенцев из-за рубежа

Достаточно много наших граждан спешат связать свою судьбу именно с Российской Федерацией, видя там возможность трудоустроиться, желая более стабильного будущего для себя и своих домочадцев.

Однако, несмотря на уверенность в принятом решении навсегда переехать из Молдовы в Россию, многих пугает неизвестность.

Людей волнуют главные, житейские вопросы: смогут ли они устроиться на новом месте, выдадут ли им обещанные подъемные деньги, как долго продлится процесс оформления российского гражданства и документов, удостоверяющих личность гражданина уже другой страны?

Об этом корреспондент Sputnik Молдова поговорил с нашей землячкой Лидией Малай, которая вместе с детьми поехала по переселению в Тульскую область и уже почти год является гражданкой России>>>