Медики рассказали о состоянии раненой радиоведущей "Эха Москвы"

Сейчас Татьяна Фельгенгауэр находится в реанимационной палате интенсивной терапии; подозреваемый в нападении на нее гражданин России и Израиля заявил, что журналистка "преследовала (его) два месяца" через "телепатический контакт"

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Медики оценивают состояние ведущей "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр как средней тяжести, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на НИИ имени Склифосовского.

Сейчас она находится в реанимационной палате интенсивной терапии.

В понедельник мужчина ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Нападавшим оказался 48-летний гражданин Израиля и России Борис Гриц.

Позже в сети появились кадры, на которых видно, как мужчина проник в здание. Он протянул охраннику бумагу, а затем плеснул ему в лицо неизвестной жидкостью из пульверизатора и пролез под турникетом.

Нападавший — Борис Гриц прорывается в Эхо Москвы pic.twitter.com/RYZHHAD8x2 — Alexey (@Alekzzzzz) 23 октября 2017 г.

Журналистку госпитализировали и сделали операцию. После этого она была введена в состояние искусственной комы. находится в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату искусственного дыхания, говорится в сообщении на сайте радиостанции.

Венедиктов: журналистка "Эха Москвы" находится в искусственной коме>>>

"Наша коллега в состоянии медикаментозной комы, она подключена к аппарату вентиляции легких… Ее состояние средней степени тяжести, говорят медики. Консилиум врачей накануне вечером согласовал лечение нашей коллеги и рассчитывает на благоприятный исход", — говорится в сообщении радиостанции.

Также отмечено, что голосовые связки у пострадавшей журналистки не задеты.

Напомним, накануне в редакцию "Эхо Москва" ворвался 48-летний мужчина и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Нападавшего задержала охрана и передала полиции. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Выяснилось, что задержанный — выходец из Грузии, который имеет гражданство Израиля и России.

Задержанному проведут психолого-психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость. Сомнения в адекватности задержанного вызвали его слова на допросе. Как заявил обвиняемый, в 2012 году Фельгенгауэр установила с ним "телепатический контакт", а последние два месяца сексуально домогалась в "телепатическом контакте".

На допросе Гриц заявил, что журналистка "преследовала (его) два месяца" через "телепатический контакт". В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Как сообщил СК, следствие будет просить об аресте подозреваемого в нападении на Фельгенгауэр. Дело будет расследовать управление по расследованию особо важных дел ГСУСК по Москве.