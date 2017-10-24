Медики рассказали о состоянии раненой радиоведущей "Эха Москвы"

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Медики оценивают состояние ведущей "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр как средней тяжести, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на НИИ имени Склифосовского.
Сейчас она находится в реанимационной палате интенсивной терапии.
В понедельник мужчина ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Нападавшим оказался 48-летний гражданин Израиля и России Борис Гриц.
Позже в сети появились кадры, на которых видно, как мужчина проник в здание. Он протянул охраннику бумагу, а затем плеснул ему в лицо неизвестной жидкостью из пульверизатора и пролез под турникетом.
Нападавший — Борис Гриц прорывается в Эхо Москвы pic.twitter.com/RYZHHAD8x2— Alexey (@Alekzzzzz) 23 октября 2017 г.
Журналистку госпитализировали и сделали операцию. После этого она была введена в состояние искусственной комы. находится в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату искусственного дыхания, говорится в сообщении на сайте радиостанции.
Венедиктов: журналистка "Эха Москвы" находится в искусственной коме>>>
"Наша коллега в состоянии медикаментозной комы, она подключена к аппарату вентиляции легких… Ее состояние средней степени тяжести, говорят медики. Консилиум врачей накануне вечером согласовал лечение нашей коллеги и рассчитывает на благоприятный исход", — говорится в сообщении радиостанции.
Также отмечено, что голосовые связки у пострадавшей журналистки не задеты.
Напомним, накануне в редакцию "Эхо Москва" ворвался 48-летний мужчина и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Нападавшего задержала охрана и передала полиции. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Выяснилось, что задержанный — выходец из Грузии, который имеет гражданство Израиля и России.
Задержанному проведут психолого-психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость. Сомнения в адекватности задержанного вызвали его слова на допросе. Как заявил обвиняемый, в 2012 году Фельгенгауэр установила с ним "телепатический контакт", а последние два месяца сексуально домогалась в "телепатическом контакте".
На допросе Гриц заявил, что журналистка "преследовала (его) два месяца" через "телепатический контакт". В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Как сообщил СК, следствие будет просить об аресте подозреваемого в нападении на Фельгенгауэр. Дело будет расследовать управление по расследованию особо важных дел ГСУСК по Москве.