15:31 24 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Sputnik подвел итоги работы на фестивале молодежи в Сочи

Sputnik подвел итоги работы на фестивале молодежи в Сочи

© Sputnik/
В России
Получить короткую ссылку
Тема:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов - 2017: новости и интервью (32)
4710

Корреспонденты Sputnik в режиме нон-стоп выпускали самые актуальные новости с ВФМС-2017, на порталах агентства публиковался разнообразный мультимедийный контент: видео, фоторепортажи, эксклюзивные интервью и инфографика

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik завершило свою работу на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС), который прошел с 14 по 22 октября в Сочи. Все дни мероприятия на стенде Sputnik работала выездная радиостудия, которую посетило несколько десятков спикеров международного уровня.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День седьмой
© Sputnik/ Евгения Новоженина
Как закрывали Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи

Корреспонденты Sputnik в режиме нон-стоп выпускали самые актуальные новости с фестиваля, на порталах агентства публиковался разнообразный мультимедийный контент: видео, фоторепортажи, эксклюзивные интервью и инфографика. Эксперты Sputnik обучили молодых специалистов стандартам современной журналистики, что вызвало большой ажиотаж и непрекращающийся поток студентов. А известный художник и автор символа ВФМС 1985 года Михаил Веременко сделал памятный подарок информагентству и отметил его продуктивную работу. 

Как закрывали Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи>>>

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День второй
© Sputnik/ Евгения Новоженина
Сочи: участникам фестиваля расставаться не хочется
Во время обучающей программы сотрудники Sputnik показали как создавать мультимедийные материалы и рассказали о процессе редактирования текста. Специально для этого был создан сайт Sputnik New Media, в котором могли работать и совершенствовать свои навыки только обучающиеся, но из-за высокого интереса участников фестиваля к программе пришлось открыть доступ для всех. Также в некоторые дни наплыв желающих прослушать лекции был настолько велик, что не всем хватало места в аудитории.

Делегаты из Латвии, Кыргызстана, Грузии, Белоруссии, Ливана и других стран были гостями радиостудии Sputnik. В их числе министр образования Белоруссии Игорь Карпенко, заместитель директора Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики Мирлан Парханов.

Фестиваль молодежи в Сочи: взгляд изнутри>>>

Артем Козин со своим роботом на фестивале в Сочи
© Photo: Cezar Salagor
Чем студент из Молдовы удивил участников фестиваля в Сочи

Интервью корреспондентам Sputnik дали такие известные личности как генеральный директор WWF Марко Ламбертини, журналист и телеведущий Анатолий Вассерман, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева, режиссер Федор Бондарчук, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки и многие другие.

Sputnik подвел итоги работы на фестивале молодежи в Сочи
© Sputnik/
Sputnik подвел итоги работы на фестивале молодежи в Сочи

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел с 14 по 22 октября в Сочи. Он собрал более 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Помогал в организации мероприятия волонтерский корпус. #ВолонтерамиМира стали 5000 человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая «серебряных» волонтёров.

Кишиневец покорил жюри Х-Фактор Румыния песней собственного сочинения>>>

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает лидирующую позицию среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

* По данным международного сервиса статистики Gemius на август 2017 года.

Тема:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов - 2017: новости и интервью (32)

По теме

Сотрудница Sputnik оказалась в клетке с тигром на ВФМС-2017 в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи - стенды разных стран
Сочи с национальным колоритом
Самые красивые девушки Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
Чем студент из Молдовы удивил участников фестиваля в Сочи
Теги:
мультимедийный, репортаж, контент, инфографика, видео, итоги, интервью, ХIХ Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС), Международное информационное агентство и радио Sputnik, Сочи, Россия
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Международные учения Summer Shield XIV
    Хлеб-соль для НАТО

    Военные учения Baltic Host 2017 с участием подразделений НАТО стартовали в Латвии. Цель – проверить процедуры приема сил альянса в Балтии.

  • Въезд в посольство России в Литве
    Гнусный поступок

    Российское посольство в Литве считает установку поясняющих табличек рядом с местами захоронения солдат Красной армии гнусным поступком.

  • Первая мировая война, иллюстративное фото
    Открестились

    В Эстонии с кладбища, где захоронены русские солдаты, погибшие в Первую мировую, пропал крест. Местные власти заявляют, что им ничего не известно.

  • Село Гашгачай Гахского района
    Туристический ликбез

    Чего не хватает туристической отрасли Азербайджана, и почему путешественники зачастую выбирают соседнюю Грузию?

  • 102-я российская военная база в Гюмри
    Смертельная ошибка

    Военнослужащий-контрактник российской базы, дислоцированной в армянском городе Гюмри, застрелился после случайного убийства сослуживца.

  • Директор филиала МГУ Александр Сидорович
    Силовое поле

    С переходом казахского языка на латиницу силовое поле русского языка и его возможности влияния на Казахстан не меняются, считает директор республиканского филиала МГУ.

  • Дмитрий Тасоев
    Парламентские страсти

    Парламент Южной Осетии не рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий одного из депутатов после его критики в адрес нового спикера.

  • Международные учения Summer Shield XIV
    Хлеб-соль для НАТО

    Военные учения Baltic Host 2017 с участием подразделений НАТО стартовали в Латвии. Цель – проверить процедуры приема сил альянса в Балтии.

  • Въезд в посольство России в Литве
    Гнусный поступок

    Российское посольство в Литве считает установку поясняющих табличек рядом с местами захоронения солдат Красной армии гнусным поступком.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Полузащитник лондонского Арсенала Гранит Джака с женой Леонитой Лекай на церемонии награждения премией The Best по версии ФИФА в Великобритании
"Горячие" жены известных футболистов
Около 650 человек на инвалидных колясках попытались установить мировой рекорд
Рекордный замах: около 650 человек в колясках занимались физкультурой
Расклад сил на мировом рынке нефти
Расклад сил на мировом рынке нефти

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться