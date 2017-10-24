Sputnik подвел итоги работы на фестивале молодежи в Сочи

Корреспонденты Sputnik в режиме нон-стоп выпускали самые актуальные новости с ВФМС-2017, на порталах агентства публиковался разнообразный мультимедийный контент: видео, фоторепортажи, эксклюзивные интервью и инфографика

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik завершило свою работу на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС), который прошел с 14 по 22 октября в Сочи. Все дни мероприятия на стенде Sputnik работала выездная радиостудия, которую посетило несколько десятков спикеров международного уровня.

© Sputnik/ Евгения Новоженина Как закрывали Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи

Корреспонденты Sputnik в режиме нон-стоп выпускали самые актуальные новости с фестиваля, на порталах агентства публиковался разнообразный мультимедийный контент: видео, фоторепортажи, эксклюзивные интервью и инфографика. Эксперты Sputnik обучили молодых специалистов стандартам современной журналистики, что вызвало большой ажиотаж и непрекращающийся поток студентов. А известный художник и автор символа ВФМС 1985 года Михаил Веременко сделал памятный подарок информагентству и отметил его продуктивную работу.

Как закрывали Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи>>>

© Sputnik/ Евгения Новоженина Сочи: участникам фестиваля расставаться не хочется

Делегаты из Латвии, Кыргызстана, Грузии, Белоруссии, Ливана и других стран были гостями радиостудии Sputnik. В их числе министр образования Белоруссии Игорь Карпенко, заместитель директора Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики Мирлан Парханов.

Фестиваль молодежи в Сочи: взгляд изнутри>>>

© Photo: Cezar Salagor Чем студент из Молдовы удивил участников фестиваля в Сочи

Интервью корреспондентам Sputnik дали такие известные личности как генеральный директор WWF Марко Ламбертини, журналист и телеведущий Анатолий Вассерман, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева, режиссер Федор Бондарчук, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки и многие другие.

© Sputnik/ Sputnik подвел итоги работы на фестивале молодежи в Сочи

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел с 14 по 22 октября в Сочи. Он собрал более 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Помогал в организации мероприятия волонтерский корпус. #ВолонтерамиМира стали 5000 человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая «серебряных» волонтёров.

Кишиневец покорил жюри Х-Фактор Румыния песней собственного сочинения>>>

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает лидирующую позицию среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

* По данным международного сервиса статистики Gemius на август 2017 года.