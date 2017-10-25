Путин изменил состав комиссии по вопросам гражданства

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин внес изменения в состав комиссии по вопросам гражданства при президенте РФ, отмечает Sputnik Таджикистан.

В состав комиссии включены Александр Гребенкин — заместитель секретаря Совбеза РФ, Евгений Забарчук — заместитель руководителя аппарата правительства РФ, Павел Зенькович — статс-секретарь — замминистра образования и науки РФ, Олег Плохой — первый замминистра юстиции РФ, Алексей Черкасов — замминистра труда и соцзащиты РФ.

Добавляется, что из состава комиссии исключен Сергей Герасимов.

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В августе Путин освободил Герасимова от должности первого замминистра юстиции РФ.

Отметим, что 23 октября Путин подписал первый указ о получении гражданства при принесении присяги. Так, гражданами России станут 62 человека.

В документе сказано, что приобретение гражданства происходит в первый день со дня принесения присяги гражданина России. Исключение составляют лица, не достигшие 18 лет. Они получают гражданство после того, как присягу принесет их родитель.

В конце июля президент подписал указ, который вводит процедуру присяги при вступлении в гражданство, а также позволяет отменить решения о приобретении гражданства для лиц, осужденных за терроризм и экстремизм.