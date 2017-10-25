Джигарханян остался без паспорта - новые подробности семейной драмы

В семейной драме Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской появились новые подробности. Стало известно, что у знаменитого актера и режиссера украли паспорт.

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Знаменитый актер и режиссер Армен Джигарханян обратился в полицию с заявлением о том, что неустановленное лицо похитило у него паспорт, пишет Sputnik Армения.

"Днем 24 октября в полицию обратился Джигарханян с заявлением о том, что в период с 1 по 10 октября неизвестный похитил его паспорт в здании "Московского драматического театра под руководством А.Джигарханяна", расположенного на Ломоносовском проспекте, д. 17", — рассказали в правоохранительных органах.

По факту кражи полиция возбудила во вторник, 24 октября, уголовное дело по ч. 2 ст. 325 УК РФ ("Похищение или повреждение документов").

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Ранее сообщалось, что Джигарханян подал в суд иск о разводе с супругой.

Он назвал жену воровкой, которая овладела всеми его средствами, и заявил, что не готов простить ее.

Ведущий программы "Прямой эфир" Андрей Малахов на телеканале "Россия" в эфире сообщил, что Джигарханян завещал все свое имущество законной супруге Виталине Цымбалюк-Романовской.

При этом, по ее словам, оригинал завещания исчез из дома и она не знает, где он находится.

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Джигарханян 10 октября попал в 57-ю городскую больницу Москвы, где пробыл более десяти дней. В больнице он говорил, что не знает, куда пойдет, так как все имущество переписано на имя супруги. Актер рассказал, что его поддерживают друзья.

Ранее супруга знаменитого актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию. Это произошло после того, как ее вызвали в департамент культуры.