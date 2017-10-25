Путин об итогах визита Штайнмайера

Путин выразил надежду, что встреча со Штайнмайером станет толчком в развитии двусторонних отношений

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. На встрече президента РФ Владимира Путина с главой ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером, российский лидер выразил надежду на то, что этот визит подтолкнет развитие отношений двух стран.

"Позволю себе выразить надежду на то, что этот визит будет хорошим толчком в развитии двусторонних отношений, послужит укреплению наших межгосударственных связей", — сказал Путин, передает РИА Новости

Российский лидер отметил вовлеченность Штайнмайера во все вопросы двусторонних отношений в связи с занимаемыми им долгие годы высокими позициями в правительстве Германии.

Путин завершил свое приветственное слово по-немецки. "Добро пожаловать", — сказал он.

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