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Прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа

Основатель сайта WikiLeaks Ассанж станет гостем программы Познера

© Sputnik/ Алекс Макнотон
В России
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Австралийский журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж станет гостем очередного выпуска передачи Владимира Познера

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Джулиан Ассанж, основатель скандального сайта Wikileaks, на котором с 2006 года публиковались секретные материалы, станет гостем передачи Познера, сообщает РИА Новости. Интервью появится в эфире Первого канала в понедельник, 30 октября.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
© Flickr/ Cancillería del Ecuador
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В анонсе на сайте программы не уточняется, пройдет ли беседа по видеосвязи или лично.

Джулиан Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публиковались различные секретные или закрытые для общего доступа сведения, разоблачающие коррупцию и злоупотребления властью правительствами и корпорациями различных стран.

После того, как власти Швеции, где находился Ассанж, завели против него уголовное дело, он находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США.

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Теги:
телепередача, гость, программа, интервью, Познер, Ассанж, Россия
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