Основатель сайта WikiLeaks Ассанж станет гостем программы Познера

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Джулиан Ассанж, основатель скандального сайта Wikileaks, на котором с 2006 года публиковались секретные материалы, станет гостем передачи Познера, сообщает РИА Новости. Интервью появится в эфире Первого канала в понедельник, 30 октября.

В анонсе на сайте программы не уточняется, пройдет ли беседа по видеосвязи или лично.

Джулиан Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публиковались различные секретные или закрытые для общего доступа сведения, разоблачающие коррупцию и злоупотребления властью правительствами и корпорациями различных стран.

После того, как власти Швеции, где находился Ассанж, завели против него уголовное дело, он находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США.