Рогозин об истории со "стрельбой": читаем с женой и смеёмся

Политик с иронией отнесся к публикациям в СМИ, связанным с уголовным делом, возбужденным после выстрела в окно его квартиры

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, в чью квартиру выстрелил хулиган, прокомментировал инцидент.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь В Москве обстреляли квартиру Рогозина, возбуждено уголовное дело

Политик с иронией отнесся к публикациям в СМИ, связанным с уголовным делом, возбужденным после выстрела в окно его квартиры, отмечает РИА Новости.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщили, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после того, как неизвестный выстрелил в окно квартиры Рогозина, инцидент произошел еще 14 октября.

Разбитый стеклопакет 14 октября нашла уборщица, моющая окна в квартире вице-премьера РФ, и сообщила об этом в управляющую компанию, которая проинформировала об этом собственников и полицейских. Сначала возникло предположение, что окно разбилось из-за "стрельбы из пневматики из квартир напротив".

"Ну, вот о чем они пишут? Больше не о чем? Читаем с женой и смеёмся", — написал Рогозин на своей странице в Facebook.

В итоге эксперты установили, что стекло разбилось не от пули — возможно, треснул некачественный стеклопакет, и уголовное дело было прекращено.