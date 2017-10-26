Telegram не подчинился ФСБ и решил обжаловать штраф

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Похоже, наметился новый поворот в громком деле, связанном с мессенджером Telegram. Юристы обжаловали штраф 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений, сообщил адвокат Павел Чиков, которого цитирует РИА Новости.

"Компания Telegram Messenger LLP подала жалобу на постановление об административном правонарушении", — сказал он.

По словам Чикова, контроль переговоров может осуществляться лишь по судебному решению, а ФСБ, запрашивая информацию для дешифровки, такой не представила.

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"Запрос не предполагал альтернативного способа контроля переговоров, интересующих ФСБ лиц, например, предоставление расшифрованной переписки. Служба настаивала именно на предоставлении ключей декодирования", — отметил Чиков.

По его мнению, это создавало реальную угрозу для неопределенного круга лиц по контролю их переписки.

"Информацию, позволяющую получить доступ к переписке неограниченного круга пользователей Telegram, ФСБ требует прислать по открытым незащищенным каналам на общий ведомственный адрес электронной почты, не обеспеченный какими-либо средствами защиты от несанкционированного доступа", — сказал адвокат.

Чиков добавил, что в судебном заседании не принимал участия ни представитель ФСБ, ни прокурор, ни назначенный защитник, ни свидетели.

"Судья провел заседания и вынес решение в буквальном смысле в гордом одиночестве по делу, затрагивающему интересы 100 миллионов человек, в отношении иностранной компании с капитализацией свыше 1 миллиарда долларов США", — пояснил он.

Решение оштрафовать мессенджер принял Мировой суд №383 Мещанского района Москвы, жалоба будет рассмотрена в Мещанском суде. В целом, указанная статья Административного кодекса предполагает штраф до миллиона рублей, 800 тысяч – минимальное возможное наказание.

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Чиков ранее объяснил, что задачей-максимум своей команды считает прекращение административного дела в отношении Telegram. При этом он подчеркнул, что речь о блокировке мессенджера в ближайшее время идти не будет, вне зависимости от того, чем закончится апелляция, это отдельная процедура.

Разработчики популярного мессенджера регулярно сталкиваются с обвинениями со стороны регулирующих органов в России и других странах. В конце июня Telegram оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Однако после публичной дискуссии Telegram все же дал необходимую информацию – регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).

Уже осенью основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что ФСБ составила на мессенджер протокол о нарушении закона "О противодействии терроризму".

Согласно опубликованному Дуровым документу, спецслужба уличила Telegram в "неисполнении обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений". Сама ФСБ эту информацию не комментировала.

Кроме того, накануне стало известно, что журналист "Дождя" Олег Кашин и его коллега из "Эха Москвы" Александр Плющев подали иски к ФСБ из-за требований расшифровать переписку в Telegram. Истцы сочли требования спецслужбы незаконными, поскольку, по их словам, "это затрагивает наше право (как журналистов) на конфиденциальное общение с источниками информации".