18:06 26 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Взрыв в Киеве

Кремль прокомментировал взрывы в Киеве

© REUTERS/ Gleb Garanich
В России
Получить короткую ссылку
20210

Обвинения в адрес России в связи с покушением на депутата Рады - проявление русофобии, считают в Кремле.

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Взрыв, произошедший в Киеве, — это сегодня тема номер один в Украине.

Взрыве в Киеве
© REUTERS/ Gleb Garanich
Взрыв в Киеве: два человека погибли, депутата Мосийчука прооперировали

На выходе из здания телеканала "Эспрессо" во время взрыва пострадали пять человек, в том числе депутат Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала.

Охранник позже скончался от полученных ранений.

В Киеве сразу усмотрели в этом российский след. Подобные заявления прокомментировали в Кремле.

Обвинения в адрес России в связи с покушением на украинского депутата Верховной рады Украины от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука является очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как всегда абсолютно не обоснованное ни на чем, голословное истерически обвинение из Киева, которые звучат не только в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, но и всех, кто занимает хоть какие-либо должности в Москве. Безусловно, это очередное проявление захлестнувшей Украину и Киев русофобии", — сказал Песков, которого цитирует РИА Новости.

МВД Украины ранее сообщило, уголовное дело возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины. Советник МВД Украины Антон Геращенко назвал "действия российских спецслужб" одной из версий следствия при расследовании произошедшего в среду в Киеве взрыва.

Однако бывший руководитель Главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк считает, что приоритетной версией должна быть версия, связанная "с финансовыми разборками".

По теме

Украина — конечно, но и США тоже: "Игра престолов" Джорджа Сороса
Украина усиливает контроль на границе: что ждет граждан Молдовы
Молдова и Украина создадут рабочую группу по закону об образовании
Теги:
комментарий, теракт, взрыв, Кремль, Киев, Преступление, закон и правосудие
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Райвис Дзинтарс
    Выжечь глагол

    Нацблок хочет исключить использование русского языка в гостиницах и ресторанах– секторах, где знание "великого и могучего" является одним из ключевых требований.

  • Норвежская установка ПВО NASAMS
    "Закрыть" небо

    Литва закупает норвежские системы ПВО средней дальности NASAMS за 110 миллионов евро – вооружение поступит до конца 2020 года.

  • Эстонские солдаты во время тренировки по ведению уличного боя в Пайде
    Бои местного значения

    В маленьком городке Пайде в самом центре Эстонии прошли военные учения по ведению боя в городских условиях.

  • Пистолет Макарова в комнате, фото из архива
    "Исламский" след

    Ликвидированные в Азербайджане вооруженные лица подчинялись международной террористической организации "Исламское государство".

  • Площадь Республики. Ереван
    Таможне дают добро

    Правительство Армении одобрило ратификацию законопроекта о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза и направило его для утверждения в парламент.

  • Самолет в аэропорту
    "Улетевший" миллиард

    Авиакомпания "Эйр Астана" не станет выплачивать миллиард тенге морального вреда алматинцу, которому ранее отказала в перелете.

  • Асфальтный завод
    Закатать асфальт

    Частный асфальтный завод запущен в столице Южной Осетии, за смену предприятие способно производить до 300 тонн продукции.

  • Райвис Дзинтарс
    Выжечь глагол

    Нацблок хочет исключить использование русского языка в гостиницах и ресторанах– секторах, где знание "великого и могучего" является одним из ключевых требований.

  • Норвежская установка ПВО NASAMS
    "Закрыть" небо

    Литва закупает норвежские системы ПВО средней дальности NASAMS за 110 миллионов евро – вооружение поступит до конца 2020 года.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Посетительница фотографирует на открытии выставки Бал хризантем в Никитском ботаническом саду
"Бал хризантем" в Никитском ботаническом саду
Тематический поезд по России в лондонском метро
В лондонском метро запустили "Сердце России"
Достоинства городов ЕС
Достоинства городов ЕС

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться