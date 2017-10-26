Кремль прокомментировал взрывы в Киеве

Обвинения в адрес России в связи с покушением на депутата Рады - проявление русофобии, считают в Кремле.

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Взрыв, произошедший в Киеве, — это сегодня тема номер один в Украине.

На выходе из здания телеканала "Эспрессо" во время взрыва пострадали пять человек, в том числе депутат Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала.

Охранник позже скончался от полученных ранений.

В Киеве сразу усмотрели в этом российский след. Подобные заявления прокомментировали в Кремле.

Обвинения в адрес России в связи с покушением на украинского депутата Верховной рады Украины от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука является очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как всегда абсолютно не обоснованное ни на чем, голословное истерически обвинение из Киева, которые звучат не только в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, но и всех, кто занимает хоть какие-либо должности в Москве. Безусловно, это очередное проявление захлестнувшей Украину и Киев русофобии", — сказал Песков, которого цитирует РИА Новости.

МВД Украины ранее сообщило, уголовное дело возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины. Советник МВД Украины Антон Геращенко назвал "действия российских спецслужб" одной из версий следствия при расследовании произошедшего в среду в Киеве взрыва.

Однако бывший руководитель Главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк считает, что приоритетной версией должна быть версия, связанная "с финансовыми разборками".