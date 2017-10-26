МИД России вручил ноту протеста посольству США

Причина того, что МИД России вручил посольству США ноту протеста, заключается в том, Москва решила отреагировать на действия с архивами генконсульства

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД России вручил посольству США ноту протеста в связи с действиями Вашингтона в отношении архивов генконсульства РФ в Сан-Франциско, отмечает РИА Новости.

"Некоторые архивы генконсульства были без согласия российской стороны подвергнуты осмотру, они были перепакованы и вывезены с привлечением услуг частной транспортной компании. Безусловно, на все эти действия (американской стороны) была направлена нота протеста, она была передана посольству США, наши заявления были продублированы в Вашингтоне", — сказала Захарова на брифинге.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

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Посольство РФ в Вашингтоне сообщило, что власти США передали ему архив закрытого ранее российского генконсульства в Сан-Франциско, однако не позволили российской стороне самостоятельно забрать документы из здания в нарушение международных норм. В посольстве напомнили, что консульские архивы и документы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения.

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