Захарова главе Британского МИДа: выход один - одеть "шапку-невидимку"

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Представитель МИД РФ Мария Захарова предложила главе Британского МИДа Борису Джонсону воспользоваться "шапкой-невидимкой", чтобы избежать попадания в объективы камер телеканала Russia Today в ходе своего предстоящего визита в российскую столицу.

"Мы видим только один выход — это какое-то подобие шапки-невидимки. Если у него ее нет, то я знаю, что у Russia Today парочка осталась. Поэтому, я думаю, что они могут такую предоставить. Других вариантов не попасть в кадр Russia Today, находясь на территории РФ, я не знаю", — сказала Захарова на брифинге, сообщает РИА Новости.

Она предупредила, что российская сторона не сможет оградить министра иностранных дел Великобритании от внимания телеканала, потому что в таком случае пришлось бы не пустить Russia Today на мероприятия для СМИ.

"А для нас это свято, как вы знаете. Мы относимся к правам СМИ присутствовать на массовых мероприятиях с большим уважением", — констатировала высокопоставленный российский дипломат.

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Напомним, ранее один из популярных в Великобритании политических блогов подсчитал, что за прошедшие два года оппоненты партии Бориса Джонсона лейбористы более 40 раз появлялись в программах телеканала RT. Когда на прошлой неделе Джонсона попросили прокомментировать этот факт, он назвал это скандалом. Комментируя это заявление, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что Джонсон "облил помоями" собственных коллег, которые пользуются правом на свободу слова.