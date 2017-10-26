Скандал вокруг актера не утихает: обыски в театре Джигарханяна

Оперативные мероприятия и следственные действия в театре проводятся на основании заявления самого актера

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Правоохранительные органы обыскали Московский драматический театр Армена Джигарханяна, сообщает РИА Новости.

Кроме того, по данным одного из телеграм-каналов, народный артист СССР живет последние несколько дней непосредственно в самом театре. Он не выходит из своего кабинета, еду ему приносят помощники и вешают на ручку двери.

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Накануне Элина Мазур — представитель жены Джигарханяна Виталины Цымбалюк‐Романовской сказала, что "бухгалтерия захвачена армянской группировкой, а обколотый Армен Борисович сидит запертый в своем кабинете без телефонов". Эту информацию корреспонденту телеканала "360" опровергли в театре.

"Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия и следственные действия в театре под руководством Джигарханяна в рамках уголовного дела о похищении паспорта", — передают СМИ.

Проведение обыска подтвердил как помощник актера Айрапет Оганесян, так и пресс-секретарь театра Наталия Корнеева. Однако театр работает в штатном режиме и готовится к проведению спектакля.

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Джигарханян обратился в полицию с заявлением о том, что неустановленное лицо похитило у него паспорт на юго-западе столицы. По факту кражи, полиция возбудила во вторник, 24 октября, уголовное дело по ч. 2 ст. 325 УК РФ ("Похищение или повреждение документов").

Джигарханян подал в суд исковое заявление о разводе с супругой. Он назвал жену воровкой, которая завладела всеми его средствами, и заявил, что не готов простить ее.

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Ведущий программы "Прямой эфир" Андрей Малахов на телеканале "Россия" сообщил, что Джигарханян завещал все свое имущество законной супруге Виталине Цымбалюк-Романовской.

При этом, по ее словам, оригинал завещания исчез из дома и она не знает, где он находится.

Джигарханян 10 октября попал в 57-ю городскую больницу Москвы, где пробыл более десяти дней. В больнице он говорил, что не знает, куда пойдет, так как все имущество переписано на имя супруги. Актер рассказал, что его поддерживают друзья.

Ранее супруга знаменитого актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию. Это произошло после того, как ее вызвали в департамент культуры.