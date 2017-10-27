СФ о запрете в Twitter рекламы RT и Sputnik: это проявление слабости

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Игорь Чернышенко прокомментировал решение американской соцсети Twitter о блокировке рекламы RT и Sputnik. Политик заявил, что данный шаг является проявлением слабости.

"Я считаю, что в любом деле запреты обычно не приводят к позитивным результатам. Это, как правило, шаг в сторону или шаг назад. Всегда лучше открытый диалог с комментариями и мнениями, чем просто запрет на публикацию. Это цензура, с которой борются все считающие себя демократическими общества", — сказал политик, которого цитирует РИА Новости.

"В средствах коммуникации, массовой информации — это признак слабости. Если не можешь правильно прокомментировать ситуацию, дать отпор, как они считают, неверным действиям, отказываться от сотрудничества с двумя СМИ, которые, безусловно, представляют Россию, мне кажется, это проявление слабости", — отметил Чернышенко.

В четверг американская соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Подчеркивается, что решение было принято, основываясь на работе компании в связи с расследованием "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году.

В конце сентября представители компании Twitter выступили на закрытых слушаниях в комитете сената США по разведке и рассказали о якобы "российском вмешательстве" в политику страны и о деятельности российского телеканала RT в американском сегменте этой всемирной социальной сети.

Неужели Twitter-ом управляют спецслужбы США>>>

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя решение Twitter заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik, выразила сожаление в связи с этим шагом, в том числе в свете возможных ответных мер России в отношении американских СМИ. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Sputnik, платное продвижение в Twitter никогда не использовалось – на Sputnik подписывались те, кто ищет альтернативный взгляд на новости и кому надоел "мэйнстрим".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.