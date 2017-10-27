10:24 27 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Логотип телеканала RT

СФ о запрете в Twitter рекламы RT и Sputnik: это проявление слабости

© Sputnik/ Евгений Биятов
В России
Получить короткую ссылку
24 0 0

Решение американской соцсети Twitter о блокировке рекламы RT и Sputnik является проявлением слабости, заявил сенатор Игорь Чернышенко

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Игорь Чернышенко прокомментировал решение американской соцсети Twitter о блокировке рекламы RT и Sputnik. Политик заявил, что данный шаг является проявлением слабости.

"Я считаю, что в любом деле запреты обычно не приводят к позитивным результатам. Это, как правило, шаг в сторону или шаг назад. Всегда лучше открытый диалог с комментариями и мнениями, чем просто запрет на публикацию. Это цензура, с которой борются все считающие себя демократическими общества", — сказал политик, которого цитирует РИА Новости.

"В средствах коммуникации, массовой информации — это признак слабости. Если не можешь правильно прокомментировать ситуацию, дать отпор, как они считают, неверным действиям, отказываться от сотрудничества с двумя СМИ, которые, безусловно, представляют Россию, мне кажется, это проявление слабости", — отметил Чернышенко.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik/ Владимир Трефилов
Симоньян: я до конца не верила, что Твиттером управляют спецслужбы

В четверг американская соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Подчеркивается, что решение было принято, основываясь на работе компании в связи с расследованием "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году.

В конце сентября представители компании Twitter выступили на закрытых слушаниях в комитете сената США по разведке и рассказали о якобы "российском вмешательстве" в политику страны и о деятельности российского телеканала RT в американском сегменте этой всемирной социальной сети.

Неужели Twitter-ом управляют спецслужбы США>>>

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя решение Twitter заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik, выразила сожаление в связи с этим шагом, в том числе в свете возможных ответных мер России в отношении американских СМИ. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Sputnik, платное продвижение в Twitter никогда не использовалось – на Sputnik подписывались те, кто ищет альтернативный взгляд на новости и кому надоел "мэйнстрим".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.

Теги:
реакция, заявление, Совет Федерации, США, Россия, Политика
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Райвис Дзинтарс
    Выжечь глагол

    Нацблок хочет исключить использование русского языка в гостиницах и ресторанах– секторах, где знание "великого и могучего" является одним из ключевых требований.

  • Норвежская установка ПВО NASAMS
    "Закрыть" небо

    Литва закупает норвежские системы ПВО средней дальности NASAMS за 110 миллионов евро – вооружение поступит до конца 2020 года.

  • Эстонские солдаты во время тренировки по ведению уличного боя в Пайде
    Бои местного значения

    В маленьком городке Пайде в самом центре Эстонии прошли военные учения по ведению боя в городских условиях.

  • Пистолет Макарова в комнате, фото из архива
    "Исламский" след

    Ликвидированные в Азербайджане вооруженные лица подчинялись международной террористической организации "Исламское государство".

  • Площадь Республики. Ереван
    Таможне дают добро

    Правительство Армении одобрило ратификацию законопроекта о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза и направило его для утверждения в парламент.

  • Самолет в аэропорту
    "Улетевший" миллиард

    Авиакомпания "Эйр Астана" не станет выплачивать миллиард тенге морального вреда алматинцу, которому ранее отказала в перелете.

  • Асфальтный завод
    Закатать асфальт

    Частный асфальтный завод запущен в столице Южной Осетии, за смену предприятие способно производить до 300 тонн продукции.

  • Райвис Дзинтарс
    Выжечь глагол

    Нацблок хочет исключить использование русского языка в гостиницах и ресторанах– секторах, где знание "великого и могучего" является одним из ключевых требований.

  • Норвежская установка ПВО NASAMS
    "Закрыть" небо

    Литва закупает норвежские системы ПВО средней дальности NASAMS за 110 миллионов евро – вооружение поступит до конца 2020 года.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон исполнилось 70 лет: вехи большого пути в фото
Последствия взрыва в центре Киева, в результате которого погибло 2 человека
Последствия взрыва в центре Киева
Достоинства городов ЕС
Достоинства городов ЕС

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться