Юрист: брак Джигарханяна могут признать фиктивным, а его - невменяемым

У народного артиста России, руководителя театра Армена Джигарханяна есть только один способ вернуть нажитое многолетним трудом имущество - пройти через судебные разбирательства

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Армен Джигарханян может вернуть свое имущество, но только путем судебных разбирательств, в результате которых придется либо признать брак актера с Виталиной Цимбалюк-Романовской фиктивным, либо самого Армена Борисовича – недееспособным.

Об этом пишет Sputnik Армения со ссылкой на "Московский комсомолец", в свою очередь проконсультировавшегося по этому вопросу у юриста.

В частности, адвокат Сталина Гуревич считает, что у Армена Джигарханяна есть возможность вернуть нажитое, но только через суд.

"Нужно смотреть основания перехода права собственности. Например, это была доверенность или дарственная. По действующему законодательству, если гражданин оформил доверенность на свою жену, то на себя она переоформить недвижимость не может. Это запрещено", — сказала Гуревич.

© Sputnik/ Владимир Федоренко Стало известно, кто заменит супругу Джигарханяна

Напомним, Армен Джигарханян подал в суд исковое заявление о разводе с супругой. Он назвал жену воровкой, которая завладела всеми его средствами, и заявил, что не готов простить ее.

По данным российских СМИ, актер завещал все свое имущество, в том числе три квартиры в Москве, законной супруге Виталине Цымбалюк-Романовской.

Джигарханян остался без паспорта — новые подробности семейной драмы>>>

По словам же Армена Борисовича, супруга отобрала все его имущество и ему теперь просто негде жить.

"Из больницы мне некуда идти. Виталина все переписала на себя. Это такая мафия. Вот увидите, она сбежит на Украину, она же из Киева", — пожаловался журналистам актер.

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Скандал вокруг актера не утихает: обыски в театре Джигарханяна

Виталина, по данным МК, не хочет встречаться и обсуждать детали развода с мужем. Все переговоры предпочитает вести через своего представителя Элину Мазур, которая уже заявила, что общего имущества у супругов не имеется. По ее словам, все три квартиры Джигарханян переписал до брака на Виталину.

По словам адвоката Гуревич, если была дарственная, то заинтересованные лица могут ставить вопрос о том, был ли он в этот момент вменяем и отдавал ли отчет в своих действиях. Однако возможно и другое развитие событий.

Помощница жены Джигарханяна пригрозила: после развода ему грозит хоспис>>

"Если супруга почти на пятьдесят лет моложе, то она могла вступить в брак из корыстных соображений. Извините, но от физиологии никуда не уйдешь: в этом случае можно поставить вопрос о фиктивности брака и его оспорить", — сказала Гуревич.

Джигарханян 10 октября попал в 57-ю городскую больницу Москвы, где пробыл более десяти дней. В больнице он говорил, что не знает, куда пойдет. Актер рассказал, что его поддерживают друзья.

Джигарханян рассказал о воровстве жены: меня "разобрали", даже сейф унесли>>

Ранее супруга знаменитого актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию. Это произошло после того, как ее вызвали в департамент культуры.