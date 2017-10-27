20:49 27 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Актер Армен Джигарханян

Юрист: брак Джигарханяна могут признать фиктивным, а его - невменяемым

© Sputnik/ Сергей Пятаков
В России
Получить короткую ссылку
120 0 0

У народного артиста России, руководителя театра Армена Джигарханяна есть только один способ вернуть нажитое многолетним трудом имущество - пройти через судебные разбирательства

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Армен Джигарханян может вернуть свое имущество, но только путем судебных разбирательств, в результате которых придется либо признать брак актера с Виталиной Цимбалюк-Романовской фиктивным, либо самого Армена Борисовича – недееспособным.

Об этом пишет Sputnik Армения со ссылкой на "Московский комсомолец", в свою очередь проконсультировавшегося по этому вопросу у юриста.

В частности, адвокат Сталина Гуревич считает, что у Армена Джигарханяна есть возможность вернуть нажитое, но только через суд.

"Нужно смотреть основания перехода права собственности. Например, это была доверенность или дарственная. По действующему законодательству, если гражданин оформил доверенность на свою жену, то на себя она переоформить недвижимость не может. Это запрещено", — сказала Гуревич.

Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна
© Sputnik/ Владимир Федоренко
Стало известно, кто заменит супругу Джигарханяна

Напомним, Армен Джигарханян подал в суд исковое заявление о разводе с супругой. Он назвал жену воровкой, которая завладела всеми его средствами, и заявил, что не готов простить ее.

По данным российских СМИ, актер завещал все свое имущество, в том числе три квартиры в Москве, законной супруге Виталине Цымбалюк-Романовской.

Джигарханян остался без паспорта — новые подробности семейной драмы>>>

По словам же Армена Борисовича, супруга отобрала все его имущество и ему теперь просто негде жить.

"Из больницы мне некуда идти. Виталина все переписала на себя. Это такая мафия. Вот увидите, она сбежит на Украину, она же из Киева", — пожаловался журналистам актер.

Армен Джигарханян
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Скандал вокруг актера не утихает: обыски в театре Джигарханяна

Виталина, по данным МК, не хочет встречаться и обсуждать детали развода с мужем. Все переговоры предпочитает вести через своего представителя Элину Мазур, которая уже заявила, что общего имущества у супругов не имеется. По ее словам, все три квартиры Джигарханян переписал до брака на Виталину.

По словам адвоката Гуревич, если была дарственная, то заинтересованные лица могут ставить вопрос о том, был ли он в этот момент вменяем и отдавал ли отчет в своих действиях. Однако возможно и другое развитие событий.

Помощница жены Джигарханяна пригрозила: после развода ему грозит хоспис>>

"Если супруга почти на пятьдесят лет моложе, то она могла вступить в брак из корыстных соображений. Извините, но от физиологии никуда не уйдешь: в этом случае можно поставить вопрос о фиктивности брака и его оспорить", — сказала Гуревич.

Джигарханян 10 октября попал в 57-ю городскую больницу Москвы, где пробыл более десяти дней. В больнице он говорил, что не знает, куда пойдет. Актер рассказал, что его поддерживают друзья.

Джигарханян рассказал о воровстве жены: меня "разобрали", даже сейф унесли>>

Ранее супруга знаменитого актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию. Это произошло после того, как ее вызвали в департамент культуры.

Теги:
Цимбалюк-Романовская, Джигарханян, Москва, Россия
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Книга в руках девушки, иллюстративное фото
    Русский "бунт"

    Sputnik побеседовал с девочкой из русской семьи, которая 10 лет проучилась в латышской школе, но в результате все-таки перешла в русскую.

  • Норвежская установка ПВО NASAMS
    Новое войско

    Как контракт на поставку норвежских зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS открывает новую страницу в истории литовской армии.

  • Петербургская певица и композитор Виктория Урусова на сцене Нарвского колледжа
    Мы из джаза

    В эстонской Нарве впервые пройдет джазовый фестиваль IDeeJazz, на который приедут музыканты Эстонии, России, Германии, США, Марокко и других стран.

  • Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь
    Дружба без границ

    В Генеральной прокуратуре России считают, что организация временных пограничных постов на границе Беларуси и России в настоящее время маловероятна.

  • Каха Каладзе
    Я вам пишу…

    Экс-футболист, бывший вице-премьер Грузии, а ныне избранный мэр Тбилиси Каха Каладзе собирается издать мемуары о своей жизни и карьере.

  • Восьмой Абхазо-российский деловой форум в Сухуме
    Деловые люди

    VIII Абхазо-российский деловой форум, на котором обсуждаются вопросы экономического взаимодействия двух стран, проходит в Сухуме.

  • Грузовые фуры на КПП Актилек - Автодорожный. Архивное фото
    Миллиардные потери

    Страны Евразийского экономического союза потеряли порядка одного миллиарда долларов из-за Казахстана, заявляют чиновники Кыргызстана.

  • Аукцион. Архивное фото
    Таджикская дегазация

    В Таджикистане выставили на продажу имущество "Таджиктрансгаза" – предприятия, занимавшегося распределением природного газа из Узбекистана.

  • Рукопожатие
    Броня крепка

    Турция и Узбекистан запустят совместное производство тактических бронемашин Ejder Yalçın и будут продавать их в третьи страны.

  • Внеочередной съезд осетинского народа
    Все осетины мира

    "Высший совет осетин" собрал во Владикавказе около 700 человек из разных концов России и других стран.

  • Книга в руках девушки, иллюстративное фото
    Русский "бунт"

    Sputnik побеседовал с девочкой из русской семьи, которая 10 лет проучилась в латышской школе, но в результате все-таки перешла в русскую.

  • Норвежская установка ПВО NASAMS
    Новое войско

    Как контракт на поставку норвежских зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS открывает новую страницу в истории литовской армии.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Концепт-кар Toyoda Gosei Flesby II на автосалоне Tokyo Motor Show 2017
Tokyo Motor Show-2017: роботы на мотоциклах и умные машины
Британская звезда реалити-шоу Джемма Коллинз упала со сцены и стала мемом
Полный провал: Коллинз в момент вручения премии Teen Awards упала в люк
Достоинства городов ЕС
Достоинства городов ЕС

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться