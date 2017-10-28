Сегодня день анимации 2017: когда и как отмечают - традиции, обычаи

Международный день анимации отмечается в России и в мире в субботу, 28 октября

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Международный день анимации был утвержден Ассоциацией Анимационных Фильмов (АСИФА) в 2002-м, с целью увековечить памятную дату 28 октября 1892 года, когда вниманию публики в парижском Музее Гривен был впервые представлен мультипликационный фильм от Театра Оптики Эмиля Рейно, сообщает Sputnik Южная Осетия. Изумленным зрителям были показаны программы длительностью в 15 минут — все кадры Эмиль Рейно рисовал и монтировал самостоятельно. Гигантский труд, который Рейно вкладывал в свою работу, заработал ему славу предтечи мультипликации.

© Sputnik/ И. Бреннер Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"

Где и как отмечают

С 2002 года, АСИФА координирует и продвигает День анимации в 104 странах мира, в том числе в России. Накануне праздника, аниматоры и режиссеры из стран-участниц приезжают на конференции, показы фильмов и выставки. Для привлечения дополнительного внимания, АСИФА проводит программу кинообмена. В 2017 году, участниками инициативы стали аниматоры из Австралии, Хорватии, США и ряда других государств.

© КиноПоиск Микки Маус

День анимации в России

Несмотря на то, что Международный День анимации зарегистрирован в России, он малоизвестен в стране. Кроме этого, в РФ существует национальный День анимации — проводится ежегодно 8 апреля. Именно в этот день более ста лет назад состоялась премьера первого советского мультипликационного фильма "Прекрасная Людмила" за авторством Владислава Старевича.

Как отметить День анимации

День анимации можно продуктивно провести за просмотром анимационных лент, документальных фильмов про искусство и науку анимации. В качестве альтернативы, можно изучить технику анимации и попытаться создать собственный фильм.

Централ Партнершип Кадры из мультфильма "Шрэк навсегда"

Чтобы выразить благодарность знакомому аниматору за его работу, подарите ему новую аппаратуру, книги на соответствующую тему или программное обеспечение. Высказать свои чувства можно и в виде стихотворений.

Что такое анимация

Анимирование — это процесс создания фильмов путем быстрой смены статических картинок. Каждая следующая картинка слегка отличается от предыдущей, вследствие чего в человеческом глазу создается иллюзия движения. До массового распространения компьютеров, кропотливая работа над каждым отельным рисунком была единственным методом мультипликации.