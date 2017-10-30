Теперь кишиневцы смогут побывать в зоопарке Москвы, не выходя из дома

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Отличная новость для всех, кто любит путешествовать, но у кого нет такой возможности. Московский зоопарк запустил новое мобильное приложение для посетителей, описания животных в котором озвучены голосом зоолога и ведущего Николая Дроздова, сообщает РИА Новости.

"Новое мобильное приложение с аудиогидом стало доступно посетителям Московского зоопарка. В приложении собрано более 60 описаний животных, озвученных голосом ученого-зоолога Николая Дроздова. Пользователи могут послушать рассказы о манулах, гималайских медведях, енотах, красных пандах и других обитателях зоопарка", — говорится в сообщении Московского зоопарка.

С помощью приложения можно приобрести билет, составить индивидуальный маршрут, узнать расписание публичных кормлений и прочитать новости о животных зоосада.

Еще одна функция приложения — навигатор.

Встроенная интерактивная карта поможет совершить самостоятельные экскурсии по территории, получить расширенную информацию о каждом животном в режиме онлайн.

Дружба навек — морская свинка, коза и дикобраз>>>

От прошлой версии приложения сохранилась функция дополненной реальности, позволяющая, делать селфи с виртуальными обитателями зоопарка.

Официальное приложение Московского зоопарка бесплатное и уже доступно для скачивания.