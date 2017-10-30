Подарок от хоккеиста: Овечкин подарил шайбу детям

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин подарил шайбу во время матча "Вашингтона" с "Калгари" в НХЛ

КИШИНЕВ, 30 окт — Sptnik. Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин подарил шайбу юным болельщикам во время матча регулярного чемпионата НХЛ с "Калгари Флэймз", сообщает Р-Спорт.

Встреча состоялась в воскресенье в Калгари и завершилась победой "Флэймз" со счетом 2:1.

Компания детей, разместившаяся на арене в первых рядах, пришла на матч с рисованным плакатом на русском языке, где было написано: "Все, что я хочу на Хеллоуин, является stick (в переводе с английского — клюшка)".

Овечкин подъехал к детям и перебросил им шайбу через заградительное стекло. Эпизод попал в кадры видеотрансляции.

Ранее Овечкин подарил теплые вещи бездомному, которого встретил на улице в канадском Эдмонтоне.