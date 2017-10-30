Подведены первые итоги "волны минирований" в России

Более полумиллиона человек эвакуировали в России за месяц из-за волны "минирований", рассказали в силовых органах

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Подведены первые итоги "минирований", которые были зафиксированы за прошедший месяц в России. Более 500 тысяч человек были эвакуированы за месяц в 52 городах из-за анонимных звонков о якобы заложенных бомбах, ни в одном случае угроза не подтвердилась, сообщил в понедельник врио начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Игорь Кутровский, которого цитирует РИА Новости.

"За отчетный период в 52 городах России поступили анонимные звонки с угрозами взрыва более 1,3 тысяч объектов, проводилась эвакуация свыше 500 тысяч человек. Все объекты обследованы, угрозы не подтвердились", — сказал он.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

По данным источников в экстренных службах, всего с начала волны были эвакуированы около 1,4 миллиона человек, или 1% населения РФ.

На минувшей неделе источник в экстренных службах сообщил, что волна звонков о "минировании" пошла на спад, с середины октября они стали поступать в 1,5 раза реже.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ.

По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.