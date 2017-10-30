Ведущая Катя Гордон идет в президенты - что сказал бывший муж

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Телеведущая и правозащитница Екатерина Гордон обозначила свои президентские амбиции. Она заявила о намерении баллотироваться на пост президента России и хочет участвовать в выборах как самовыдвиженец, отмечает РИА Новости.

Как утверждает Гордон, акцент в ее президентской программе будет сделан на правах женщин и детей, защитой которых она занимается в последние годы.

"Самовыдвиженец", — ответила Гордон на вопрос, планирует ли она участвовать в выборах от какой-то партии или как самовыдвиженец.

Гордон также намерена собрать пресс-конференцию, о дате которой сообщит позднее.

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Реакция бывшего мужа

Бывший супруг журналистки адвокат Сергей Жорин назвал ее заявление о планах принять участие в президентских выборах смешной попыткой самопиара.

"Неужели к этому можно серьёзно относиться? Мне кажется, что Екатерина использует все возможности заявить о себе лишний раз. Я сам буквально пару минут назад узнал эту новость. Очевидно, что это попытка заявить о себе, противопоставить себя Собчак. Всё это очень смешно", — заявил Жорин.

Бывший супруг отметил, что Екатерина Гордон неоднократно меняла сферу деятельности.

"У неё меняются амбиции очень часто: то она журналист, то она певица, то юрист. Мне кажется, нужно сконцентрироваться на чём-то одном и добиваться результата в одном направлении", — пояснил он.

Очередные выборы президента России пройдут в 2018 году.

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Кто еще будет участвовать в выборах

Уже известно о планах участвовать в предстоящей избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. "Справедливая Россия" и КПРФ сообщили, что решат вопрос о выдвижении кандидатов на своих съездах. О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили также телеведущая Ксения Собчак (она позиционирует себя как кандидата "против всех"), политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко.

Администрация президента РФ пока не дает ответа на вопрос об участии нынешнего главы государства в кампании 2018 года. В начале октября на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Владимир Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого" будет баллотироваться, но и не решил, будет ли "баллотироваться вообще".