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Президент России Владимир Путин

Путин: надеюсь, 100-летие революции станет символом преодоления раскола

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
В России
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На заседании Совета по правам человека, прошедшего в преддверии 100-летия Октябрьской революции, президент России Владимир Путин прокомментировал свое отношение к предстоящему юбилею

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Президент России, выступая на заседании Совета по правам человека, действующего при главе государства и включающего в свой состав множество видных деятелей, затронул вопрос 100-летия революции, которое будут праздновать уже в следующий вторник.

"Рассчитываю, что эта дата будет воспринята нашим обществом как подведение черты под драматическими событиями, которые разделили страну и народ, станет символом преодоления этого раскола, символом взаимного поощрения и принятия отечественной истории такой, какая она есть — с ее великими победами и трагическими событиями", — сказал Путин.

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Президент также добавил, что недавно открытый в Москве мемориал жертвам политических репрессий особенно актуален в преддверии 100-летия революции и указывает на готовность воспринимать историю России такой, какой она была.

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Путин выразил уверенность в том, что Совет по правам человека и впредь будет работать на объединение российского общества и выступать "объективным, мудрым арбитром при разрешении любых, даже самых сложных проблем".

Теги:
мемориал жертвам политических репрессий, символ, раскол, 100-летие Октябрьской революции, Совет по правам человека, Путин, Россия
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