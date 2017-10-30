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Певцы Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

Удачные союзы: топ-10 русских женщин, решившихся замуж за грузина

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
В России
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Мужская харизма, горячая кровь, сильный характер, безупречное чувство юмора и бесконечная любвеобильность - это неполный список качеств, которыми грузинские мужчины привлекают иностранных женщин

Исключением не являются и известные россиянки, которые вышли замуж за грузин. Несмотря на то, что шоу-бизнес потрясен распадом союзов Резо Гигинеишвили и Надежды Михалковой, Гурама Баблишвили и Анфисы Чеховой, Sputnik Грузия предлагает примеры прочных и счастливых браков.

1. Арчил Геловани и Оксана Акиньшина

Раньше актриса Оксана Акиньшина отличалась бурной личной жизнью. Чего только стоит ее скандальная связь с солистом группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым, который на тот момент был старше нее почти вдвое. Но более серьезные отношения у нее начались с грузинским кинопродюсером Арчилом Геловани, с которым она недавно переехала жить в Швейцарию. Оксана воспитывает троих детей — сыновей Филиппа и Костю, а также новорожденную дочь. Своего первенца Оксана родила от бывшего мужа, продюсера Дмитрия Литвинова, с которым они были женаты три года: сейчас мальчику уже восемь лет. Сыну от Арчила Геловани Косте недавно исполнилось четыре года.

Актриса Оксана Акиньшина с супругом продюсером Арчилом Геловани
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Актриса Оксана Акиньшина с супругом продюсером Арчилом Геловани

2. Валерий Меладзе и Альбана Джанабаева

Валерий Меладзе – колоритный представитель грузинских мужчин на российской эстраде. Колоритен певец не только на сцене, но и в личной жизни. Первой женой Меладзе стала Ирина Меладзе (Малухина). Валерий и Ирина оформили брак в марте 1989 года. От Ирины у Меладзе трое дочерей: Инга, Софья и Арина. Однако вскоре браку Ирины и Валерия пришел конец. В 2012 году отношения между супругами были фактически прекращены. 21 января 2014 года мировым судьей мирового судебного участка № 199 столичного района Кунцево был удовлетворен иск Валерия Меладзе о разводе. Второй супругой певца стала небезызвестная исполнительница, экс-солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева. С ней Валерий живет с 2014 года. Именно Альбина родила Валерию желанных сыновей – сначала Константина (2004), а потом Луку (2014).

Международный музыкальный фестиваль ЖАРА. День четвертый
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Певцы Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

3. Константин Меладзе и Вера Брежнева

Вскоре примеру младшего брата последовал и Константин Меладзе, известный композитор и музыкальный продюсер. Первой женой Константина была Яна Меладзе (Урожденная Сум). Их свадьба состоялась в 1994 году. В браке – дочери Алиса, Лия и сын Валерий. Но 20 августа 2013 года стало известно, что Константин Меладзе и его жена Яна через девятнадцать лет совместной жизни приняли решение о разводе, после чего Константин перебрался из Киева в Москву и супруги начали оформление необходимых для развода документов. Дети супружеской пары остались с мамой в Киеве, но Константин продолжает о них заботиться. 23 октября 2015 года в Форте-дей-Марми был зарегистрирован брак с Верой Брежневой, украинской певицей, актрисой, бывшей участницей поп-группы "ВИА Гра".

Концерт Веры Брежневой в Москве
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Константин Меладзе и Вера Брежнева

4. Гела Месхи и Екатерина Климова

Любовная связь между актерами Екатериной Климовой и Гелой Месхи завязалась на съемочной площадке киносериала "Волчье солнце". Но пара очень долго и тщательно скрывала свои отношения. И лишь в 2015 году влюбленные тайно расписалась в одном из загсов российской столицы. А вскоре у них появилась общая дочь Бэлла. У Екатерины также есть трое детей от предыдущего брака.

Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Актриса Екатерина Климова и ее супруг актер Гела Месхи

5. Отар Кушанашвили и Ольга Курочкина

Скандальный журналист и шоумен Отар Кушанашвили – очень горячий грузин. С этим никто не поспорит. И сейчас Отар живет в гражданском браке с бизнес-леди Ольгой Курочкиной. В прошлом году у них родился третий общий ребенок. Так Кушанашвили стал отцом аж в восьмой раз!

Кстати, супруга Кушанашвили успевает не только растить малышей, но и управлять бизнесом, например, владеет грузинским караоке-рестораном Satrapezo и занимается продвижением женской группы "5Б". Отар поддерживает всех наследников: старшую дочь Дарью и сыновей Георгия и Николоса – от первой жены Марии, а также детей Эллину и Федора от юриста Ирины Киселевой.

Журналист Отар Кушанашвили
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Журналист Отар Кушанашвили

6. Сосо Павлиашвили и Ирина Патлах

Если Кушанашвили горяч в журналистике, то Сосо Павлиашвили – на сцене. Тому, как он поет о любви к женщинам, а, главное, как они реагирует на его творчество в зале, можно только позавидовать. С 1997 года Сосо живет с певицей и бывшей бэк-вокалисткой группы "Мирони" Ириной Патлах. Ирина родила ему двух прекрасных дочерей: Лизу и Сандру. Однако официально пара решила оформить свой союз только в 2014 году. Предложение артист сделал со сцены на одном из своих выступлений.

Международный музыкальный фестиваль ЖАРА. День четвертый
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Певец Сосо Павлиашвили с супругой Ириной Патлах

7. Антон Сихарулизе и Виктория Шаманская

Свою личную жизнь известный фигурист и олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе держит под семью замками. О том, что в июне 2016 года у 39-летнего Антона Сихарулидзе и его гражданской жены, 43-летней петербурженки Виктории Шаманской, родился второй ребенок, знают только самые близкие. Сейчас Антон и Виктория все свое время посвящают детям. Причем не только собственным. Сихарулидзе уже несколько месяцев гастролирует по стране с мастер-классами по фигурному катанию для воспитанников спортивных школ.

Премьера фильма Чемпионы
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Антон Сихарулидзе

8. Григорий Лепс и Анна Шаплыкова

Григорий Лепс счастливо женат во втором браке. Первая супруга певца с грузинскими корнями Светлана Дубинская училась вместе с артистом в музыкальном училище. Брак закончился разводом. Вскоре Лепс женился во второй раз, на балерине из балета Лаймы Вайкуле Анне Шаплыковой. Сегодня у артиста четверо детей. От первого брака у Лепса дочка Инга (1984 года рождения), она живет в Великобритании и тоже занимается вокалом. Вторая дочка Ева родилась в 2002 году, третья – Николь – в 2007 году. Единственный сын Вано (Иван) появился на свет 6 мая 2010 года.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова
© Sputnik/ Евгения Новоженина
Григорий Лепс и Анна Шаплыкова

9. Олег Басилашвили и Галина Мшанская

Олег Басилашвили не смог ужиться с женой-актрисой Татьяной Дорониной, зато уже более 50 лет счастлив с журналисткой Галиной Мшанской. Пара воспитала двух дочерей, которые стали журналистками, как и их мать. Но дольше, чем жене, Олег Басилашвили остаётся верен только Большому драматическому театру. Во времена СССР Олег много гастролировал по миру. И однажды на гастролях в Японии Басилашвили получил огромный по меркам советского человека гонорар, который весь потратил на шесть пар обуви для супруги.

Актер Олег Басилашвили
© Sputnik/ Рудольф Кучеров
Актер Олег Басилашвили с женой Галиной и дочерьми Ольгой и Ксюшей

10. Зураб Матуа и Анастасия Матуа

Со своей женой Анастасией, уроженкой Сочи, известный юморист и резидент Comedy Club познакомился еще во время выступлений в Санкт-Петербурге. Влюбленные долго встречались и, лишь только проверив свои чувства, решились узаконить отношения. Торжественная церемония прошла в Грузии, в Тбилиси. Одной из изюминок свадьбы стал национальный грузинский танец, который подготовила Анастасия для супруга. Тут было все, как положено — ахалухи, чоха, кинжалы. Все были в полном восторге. В настоящее время пара живет в Санкт-Петербурге, у них двое детей: дочь Мэри и сын Лука.

Зураб Матуа и Анастасия Матуа
© FB / Eka Sikharulidze
Зураб Матуа и Анастасия Матуа

Теги:
русская, грузин, замуж, союз, топ-10, брак, семья, Грузия, Россия
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