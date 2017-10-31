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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, архивное фото

Лавров объяснил, почему США выгодна борьба с "российской угрозой"

© Sputnik/ Григорий Сысоев
В России
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Обвинения, звучащие в адрес России, во вмешательстве в выборы в США и Европе бездоказательны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обвинения в адрес РФ во вмешательстве в выборы в США и в европейских странах бездоказательны.

"Без единого доказательства нас обвиняют во вмешательстве в выборы не только в США, но и в европейских государствах. Недавно обвинили в том, что в Москве принимаются решения в том, какого министра назначить в ЮАР. Нет предела фантазии", — сказал Лавров, которого цитирует РИА Новости. 

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента США Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.

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Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Что еще делает Вашингтон под предлогом борьбы с российской угрозой

Также Лавров высказал мнение, что США, вводя санкции в отношении РФ, пытаются потеснить Россию на европейском рынке энергетики и вооружений.

"Под предлогом борьбы с российской угрозой в Вашингтоне стремятся подлатать Трансатлантическую солидарность, так называемую, не только заставить европейцев повысить расходы на оборону, но и продвинуть свои экономические и энергетические позиции в Европе, потеснить наши с вами совместные проекты в энергетике, потеснить Россию на рынке вооружений. На это направлена последняя порция санкций, которые были обнародованы", — сказал Лавров на брифинге с ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) "Отношения между Россией и Европейским Союзом на современном этапе".

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Как напомнил министр, российский президент Владимир Путин ранее говорил, что некоторые страны даже не скрывают, что используют политические предлоги и поводы, чтобы продвинуть собственные коммерческие интересы.

"Насколько антагонизация России необходима европейским партнерам, решать им самим. Мы знаем, что в политических, деловых кругах все чаще звучит недовольство такой ситуацией", — сказал Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект конгресса по новым санкциям против Ирана и РФ, который призывал администрацию президента США включить в бюджетные расходы в 2018–2019 годах 250 миллионов долларов для защиты союзников США от кибератак, в первую очередь, со стороны России.

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Теги:
кому выгодна борьба с российской угрозой, российская угроза, Сергей Лавров
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