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Портрет М. Ю. Лермонтова в гусарском сюртуке

Мистика Лермонтова: кто сказал, что Хэллоуин не наш праздник

© Sputnik/ Павел Балабанов
В России
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Мистика Лермонтова: кто сказал, что Хэллоуин не наш праздник, тот не в курсе генеалогии великого русского поэта и тайн, связанных с ней

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

В этот день, 31 декабря, любители карнавалов, "ужастиков", поп-мистики и просто веселого времяпровождения отмечают "западный" праздник Хэллоуин.

Шотландский пророк

Не для кого не секрет, что корни этого праздника уходят в глубокую древность, к кельтскому новому году — Самайну. Традиция этой даты имеет свой сонм героев, образов, легенд. Обычно все они связаны с путешествиями в иной мир, к феям, эльфам и другим сказочным существам. Кельты верили, что на Самайн грани между миром людей и другими мирами становятся тоньше, и, выйдя за порог жилища, можно встретить какого-нибудь потустороннего персонажа и стать очевидцем и даже участником настоящего волшебства.

Празднование Хэллоуина
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Одна такая легенда связана с реальным человеком из прошлого — шотландским бардом и предсказателем Томасом Лермонтом. На русский язык не раз переводились стихотворные баллады о том, что Старый Томас, как его тоже называли, повстречался с Королевой фей, которая увезла его в свои владения на целых семь лет. А в благодарность за, так сказать, компанию, она одарила Томаса даром видеть будущее. Вернувшись домой, Лермонт сперва пытался прорицать, так сказать, во всеуслышание, но, встретив категорическое непонимание со стороны соседей, зрел в будущее… молча и сочинял произведения иногда даже на заказ.

Романтичные шотландцы считают, что Томас Лермонт не умер, а на исходе лет навсегда ушел в Королевство фей. И теперь каждый год, на Самайн, выходит к людям, чтобы проучить лжецов и лиходеев. Об этом тоже есть немало легенд и преданий.

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Знаменитый потомок

Томас Лермонт жил в конце XIII — начале XIV века. А в XVII веке его потомок Джордж Лермонт, наемник польской короны, перешел со многими своими соотечественниками в русское подданство, принял православие и стал писаться Юрием Андреевичем Лермонтовым.

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Его прямым потомком стал классик русской литературы Михаил Лермонтов. Как любят говорить биографы поэта — что является чистой правдой — отец Михаила Юрьевича не оставил своему сыну ничего кроме древней фамилии.

Конечно же, родство со знаменитым предком, бардом и прорицателем, Лермонтов ощущал с юных лет. И роднила их не только поэзия, но и, как считают некоторые биографы, и дар пророчества — считается, что в некоторых своих произведениях Михаил Юрьевич предсказал свою раннюю смерть.

Слово генетике

А вот британский генетик Брайан Сайкс заявил, что ему не удалось доказать генетическую связь Михаила Лермонтова с ныне здравствующими Лермонтами.

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"Я проверил Y-хромосомы у примерно десятка Лермонтов из Великобритании и одного потомка Михаила Лермонтова. Если говорить коротко, я обнаружил, что у британских Лермонтов есть две генетически различные ветви, у каждой из которых есть своя узнаваемая Y-хромосома, но ни одна из них не совпала с хромосомой потомка Михаила Лермонтова по линии отца", — отметил Сайкс.

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Правда, он добавляет, что характеристики Y-хромосомы потомка Михаила Лермонтова — типично кельтские!

"Хотя я не могу доказать связь между Михаилом Лермонтовым и ныне живущими британскими Лермонтами, чьи ДНК были взяты за образец, — общие характеристики его Y-хромосомы вполне согласуются с шотландским происхождением", — отметил Сайкс.

Да и в геральдике современных Лермонтов, которые, кстати, до сих пор живут в Шотландии, главный элемент символики, так называемое стропило, — почти такое же, как в гербе русских Лермонтовых.

Празднование Хэллоуина
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Еще один родственник

Томаса Лермонта, современники потомки считали колдуном и чернокнижником. Сохранилось поверье, что душа колдуна не оставляет этот мир навсегда, но воплощается через много лет в одном из своих потомков.

Но произошло ли это с тем, кто написал о себе "нет, я не Байрон, я другой", мы также никогда не узнаем. Кстати, великий Байрон, кумир Михаила Юрьевича, — дальний родственник Лермонтова через тех же шотландских праотцов. Жаль, что сам Лермонтов не узнал об этом кровном родстве, которое так и осталось в его представлении лишь духовным.

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Теги:
прорицатель, кельты, Самайн, Хэллоуин, Джордж Гордон Байрон, Джордж Лермонт, Томас Лермонт, Михаил Лермонтов, Шотландия, Россия
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