Ответных мер не будет: Роскомнадзор не станет мешать работе СМИ из США

В данный момент Роскомнадзор не планирует ответных действий по отношению к СМИ и соцсетям США

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. В данный момент проходит заседание рабочей группы Совфеда России по защите государственного суверенитета, на котором обсуждаются дискриминационные меры со стороны США по отношению к RT и Sputnik.

В заседании принимают участие главный редактор RT Марагрита Симоньян, а также Александр Жаров, глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

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Среди прочего стало известно, что Роскомнадзор в настоящее время не планирует каких-то конкретных действий по отношению к американским СМИ и социальным сетям в ответ на меры в отношении ряда российских СМИ, сообщил глава ведомства Александр Жаров.

"Мы работаем в рамках правового поля, и каких-то конкретных действий по отношению к американским СМИ и американским социальным сетям мы не готовим. Мы пока никаких страшных предложений не подготовили, мы работаем в рамках своих полномочий", — сказал глава Роскомнадзора.

На прошлой неделе соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Как пояснили в компании, это решение было принято на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году.

При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года и впоследствии скрыл этот факт от комитета по разведке США во время слушаний. RT от предложения Twitter тогда отказался. В Sputnik заявили, что агентство никогда не использовало платное продвижение в Twitter.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее заявила, что после запрета рекламы RT и Sputnik в Twitter последуют ответные зеркальные меры. По ее словам, возможны ограничения работы американских СМИ в России.

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По словам Симоньян, "Twitter сам пришел с предложением провести рекламную компанию именно во время выборов в США".

В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik называли стремлением к блокировке российских СМИ и пообещали ответные меры, в Союзе журналистов России сочли это нарушением базового принципа свободы слова. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными.

В последнее время в США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в США. По признанию Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране.