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Революция-100: неудобный юбилей в странах бывшего СССР

© Sputnik/ РИА Новости
В России
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Тема:
Столетие Октябрьской Революции (14)
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Этот юбилей неудобен для очень многих, поскольку показывает - все ведут родословную от революции, а хочется создать свое собственное повествование, уверена историк Людмила Готагова

Sputnik, Алексей Стефанов

Накануне 7 ноября в кинозале Центрального дома журналиста авторы исследования "Революция-100: реконструкция юбилея" под редакцией историка, руководителя Ассоциации исследователей российского общества (АИРО-ХХI) Геннадия Бюрдюгова обсудили политическую, научную и общественную реакцию в России и мире на столетие Революции 1917 года.

Геннадий Бордюгов
© Sputnik/ Алексей Тихомиров
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"Подводя итоги мониторинга, можно сказать, что такое масштабное событие, как 100-летие Великой российской революции, заслуживало несколько большего внимания. Этот юбилей для очень многих постсоветских стран не очень удобный, потому что им не хочется быть в одном ряду со всеми, каждая страна хочет вычленить свою революцию из российской и создать свой собственный исторический нарратив. Поэтому для них такое комплексное осмысление революции неудобно, они ничем не хотят быть обязанными русской революции. И настаивают на том, что у них были все предпосылки для создания собственной государственности едва ли не со Средневековья", — подвела итог своей работе ведущий научный сотрудник института российской истории РАН Людмила Готагова, которая занималась мониторингом стран СНГ и Балтии. С ней и побеседовал Sputnik после конференции.

На штыках латышских стрелков

"Страны Балтии полностью проигнорировали 100-летие Великой российской революции и сейчас активно готовятся к 100-летию независимости, которое будет отмечаться в 2018 году. У каждой из стран это мероприятие пройдет соответственно в феврале, марте и ноябре. Они готовятся примерно так же, как другие готовились к 100-летию юбилея революции, но при этом совершенно игнорируют тот факт, что их юбилеи независимости корнями уходят в революцию, — говорит Людмила Готагова. — Прибалты вычленяют свою историю. Взять латышских стрелков — в Латвии выпустили марку, посвященную латышским стрелкам, но они позиционируются только как сила, которая способствовала становлению латвийской государственности. А о том, что латышские стрелки сыграли колоссальную роль в Великой российской революции, вообще нет ни слова. Этот факт умалчивается. И это очень странно, потому что страны Балтии получили независимость именно благодаря революции и стечению обстоятельств — Мировой войне, Брестскому миру, немецкой оккупации и прочему. И в отличие от других, если не считать Финляндию и Польшу, стали независимыми на целых 22 года".

Приступая к мониторингу юбилея революции в странах Балтии, Людмила Готагова была уверена, что "у них будет хотя бы историческое чувство благодарности, что им так повезло, но нет". В юбилейный год не проходили даже научные мероприятия. Совместный с Россией круглый стол прошел только в Литве, да и то был посвящен не революции, а обретению Литвой государственности.

"Я и пафос своего выступления сводила к тому, что все они поглощены идеей самоутверждения, которая уже длится четверть века. Это ненормально. И у России есть свои проблемы на этой почве, поэтому они и не могут найти общий язык и вести цивилизованный диалог. В результате отношения в культурно-исторической области, связанной даже с юбилеем революции, подпорчены политическими неурядицами", — считает она.

Восстание и культ вождизма

"В центре внимания практически всей Центральной Азии оказалось знаменитое Туркестанское восстание 1916 года, и ему они посвятили очень много времени, сил и юбилейных приготовлений, отметили с размахом. Были все варианты мероприятий — на официальном уровне, в научном сообществе, проходили конференции, выставки, демонстрировались документальные фильмы, презентовались книги. А президент Киргизии издал Указ 26 октября о переименовании Дня октябрьской революции, который у них до сих пор был, в День примирения и памяти. Именно Туркестанское восстание стало центральным символическим сюжетом этого праздника. Поэтому Великая российская революция отошла на второй план — восстание затмило ее. Другое дело, что некоторые из ученых попытались установить некую связь между восстанием и революцией, говоря, что восстание было одной из важных предпосылок, которые привели к революции", — пояснила историк.

памятник Штефан чел Маре
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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При этом она отметила, что Узбекистан, который полностью проигнорировал юбилей Великой российской революции, демонстративно и торжественно отмечает 100-летие Шарафа Рашидова, бывшего первого секретаря ЦК Компартии республики, который 24 года воплощал в жизнь идеи революции.

"Это очень странно, но, видимо, Узбекистан озабочен идеей вождизма", — считает Готагова.

Информации о том, как относится к революции Туркменистан, исследователь и вовсе не нашла. "Его как будто и нет. Видимо, в этой стране культурная жизнь либо закрыта от посторонних глаз, либо находится в упадке".

Автокефалия, права женщин и декоммунизация

"Тем не менее, повод косвенно коснуться юбилея Великой российской революции есть у всех стран. Скажем, Грузия в марте этого года отмечала 100-летие автокефалии Грузинской православной церкви. Это для них очень важный момент, часть национальной самоидентификации грузинского православия. А ведь автокефалию они получили тоже благодаря революции, правда, февральской. Временное правительство признало выход грузинской церкви из русской и автокефалию. Патриарх Тихон протестовал против этого, но его не послушались, и грузинская церковь стала самостоятельной. Вот они и отметили это событие на официальном уровне с конференцией, выставкой, присутствием самых высоких правительственных персон. А в следующем году, вероятно, будут отмечать 100-летите грузинской независимости. Хотя именно Грузия поставляла для России кадры верхнего эшелона власти", — поясняет Готагова.

Столетие своей государственности в следующем году будет отмечать и Азербайджан. Там сделан упор на том, что Азербайджанская республика стала первой из восточных стран демократической и первой, предоставившей женщинам свободу и право участия в выборах. "Они хвалятся эмансипацией женщин", — говорит историк.

"У Армении два года назад была более значимая дата, чем юбилей революции, — 100-летие армянского геноцида и они отмечали ее. Соответственно, революция отошла на второй план. Пророссийская часть армянского общества продолжает чтить память Великой российской революции, а другая выступает с требованиями начать процесс декоммунизации по примеру Украины. Аргументы первых — большевики сыграли большую роль в становлении армянской государственности, а вторых — в результате революции Армения оказалась пострадавшей стороной, поскольку Лениным был заключен союз с Турцией, и часть исторической армянской территории была утеряна. Но никаких особых мероприятий, кроме выступлений отдельных аналитиков, в Ереване, посвященных революции, и не предвидится", — рассказывает Готагова.

Бордюгов Генадий
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Контрреволюция продолжается

На официальном уровне юбилей революции проигнорировала и Молдова, однако большую активность проявляют коммунисты во главе с бывшим президентом республики Владимиром Ворониным.

"Несколько дней назад у них было торжественное заседание, посвященное 100-летию Великой российской революции, на котором выступил Воронин. Он говорил о большом значении революции, которому сейчас придают слишком мало внимания, о великой роли Ленина, и вдруг заявил, что все эти сто лет продолжается… контрреволюция. А яркими примерами этого назвал развал СССР и беспорядки в 2009 году в Кишиневе после парламентских выборов. Он считает, что даже сейчас ползучая контрреволюция пытается угробить великое дело революции", — пояснила историк.

И добавила, что в Молдове очень четко прослеживается разделение на две линии — на прокоммунистическую — тех, кто прославляет революцию, и на прорумынскую — тех, кто игнорирует события столетней давности, но собирается отмечать присоединение Бессарабии к Румынии в 1918 году.

Год украинской революции с ленинопадом 

"Примечательно, что из всех 15 республик бывшего СССР самая активная юбилейная компания революции развернулась на Украине. Я даже назвала в своем тексте это самостийным юбилеем, потому что в отличие от всех остальных у них все проходит на сугубо государственном уровне, с указом президента Порошенко, с его выступлением 1 января этого года, когда он по национальному телевидению объявил 2017 год Годом украинской революции. Они вычленили украинскую революцию из российской, и расширили рамки. В итоге она захватила 1917 — 1921 годы. Украинцы разработали колоссальный список мероприятий, которые будут проводиться в эти четыре года. Но тут присутствует, конечно, большой процент демонстративности — на всю эту компанию накладывают отпечаток испорченные отношения с Россией. В частности, в марте следующего года Украина собирается отметить столетие освобождения Крыма от большевиков, а это явно политический шаг. И одновременно с этим 100-летие якобы украинского военно-морского флота", — говорит Людмила Готагова.

Геннадий Бордюгов
© Sputnik/ Алексей Тихомиров
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Мероприятий в рамках юбилейного года революции на Украине будет значительно больше, чем в России. И главная тема всех дискуссий: почему уже тогда не состоялась украинская независимость. При этом, как считает историк, видимо, именно к 100-летию Великой русской революции по Украине прокатилась компания ленинопада, когда в рамках проекта декоммунизации было демонтировано и уничтожено 1320 памятников Ленину.

"Оглядывая всю эту картину, которая складывается в постсоветских станах, я бы сказала, что фетишизм независимости, как метко подметил литовский поэт, переводчик и эссеист Томас Венцлова, которым озабочены республики бывшего СССР, затушевывает в глазах их правящих элит гораздо более серьезные социальные, экономические, нравственные, и прочие проблемы внутреннего характера", — подытожила Людмила Готагова.

Тема:
Столетие Октябрьской Революции (14)

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Теги:
октябрьская революция, Столетие Октябрьской Революции, 100-летие, юбилей
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