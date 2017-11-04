День народного единства России - в этом помогли и выходцы из Молдовы

Без молдаван не было бы Дня народного единства России - такой слегка наивный вывод напрашивается в умы сторонников молдо-российской дружбы. А, если без шуток, то читайте интересный текст на Sputnik Молдова

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik, Николай Костыркин. Вот уже 12 лет государственный праздник, отмечаемый в России в эту субботу, набирает популярность. Речь идет о Дне народного единства, приуроченном к 4 ноября 1612 года, когда Москва была освобождена от нашествий армии Речи Посполитой.

Об этом помнят и в Молдове, и вот почему.

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В ноябре 1612 года завершилась Русская Смута, время безвластия в Российском государстве. И конец ей положили все, кого с той поры стали называть русским народом — москвичи и псковитяне, новгородцы и нижегородцы, суздальцы и рязанцы и многие другие. Но были среди тех, кто воевал за свободу Руси и выходцы из других народов и государств, в том числе и молдаване.

Доктор исторических наук Виктор Цвиркун рассказал корреспонденту Sputnik о том, что многие выходцы из Молдавского княжества отличились в боях против войск Речи Посполитой в рядах ополчения Минина и Пожарского.

"Начиная со времени царствования Василия Шуйского, молдаване, равно как и сербы, и греки служили в русской армии. Выходцы из Молдовы защищали южные и юго-западные рубежи Московии, так называемые Тульскую и Белогородскую пограничные линии. Наши соотечественники хорошо проявили себя в ратных делах и при Алексее Михайловиче в составе полков иноземного строя, численность которых увеличивалась по мере роста военно-политического противостояния Русского государства с сопредельными странами — Речью Посполитой и Крымским ханством", — рассказал Цвиркун.

А доктор истории, профессор Владислав Гросул отмечает, что переселение молдаван в Московскую Русь в конце XVI — начале XVII века уже не было редким явлением. Православная Россия становилась убежищем и для родовитых молдаван господарского или боярского происхождения, а также и для деятелей церкви представителей простого народа.

"Отмечен переезд в Москву сыновей молдавского господаря Александра Лэпушняну, мать которых была двоюродной сестрой Ивана Грозного. Известно, что один из молдавских бояр был назначен воеводой в Тулу, а другой — Стефан Александрович Волоский в конце XVI века стал воеводой в присоединенной при Иване Грозном Казани", — добавил Гросул.

Это, конечно же, не единственный случай массовой военной помощи одному из наших народов в отношении другого. О других общих страницах истории Молдовы и России Sputnik расскажет в дальнейшем.