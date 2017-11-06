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Новогоднее оформление на Красной площади

Артисты из Молдовы в новогоднюю ночь выступят на Первом канале

© Sputnik/ Михаил Воскресенский
В России
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В список артистов, которые порадуют зрителей своим выступлением в Новогоднюю ночь на Первом канале, вошли и молдавские исполнители

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Впервые список исполнителей, которые выступят в традиционном праздничном шоу "Новогодняя ночь на Первом канале", выбирали путем интернет-голосования, в котором приняли участие 1,3 миллиона человек из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Концерт
© Sputnik/ Руслан Кривобок
Хит-парад молдавских песен, получивших популярность в России

В итоге удалось определить 30 артистов, которых пригласят на съемки программы. В список вошли исполнители, которые имеют прямое отношение к Молдове. Так, на 19 месте, набрав 21 тысячу 502 голоса, оказался Дан Балан, который вот уже несколько лет покоряет российские чарты сольными композициями и дуэтами с известными в России артистами.

В феврале 2009 года Дан Балан стал первым в истории молдавским композитором, номинированным на Grammy — главную и самую престижную премию в мировой музыкальной индустрии. Он был номинирован в качестве соавтора хита "Live your life", в исполнении Рианны и рэпера T.I. 

Также в список вошла Народная артистка СССР, народная артистка МССР София Ротару, отметившая в этом году 70-летний юбилей. За нее свои голоса отдали 19 тысяч 198 человек. Это позволило ей оказаться на 25 месте.

Полностью ТОП-30 выглядит так:

1. Григорий Лепс (68238 голоса)

2. Ани Лорак (48804 голоса)

3. Наргиз (43728 голосов)

4. Полина Гагарина (42421 голос)

5. Artik pres.Asti (39717 голосов)

6. Ленинград (36907 голосов) 

7. Alekseev (35642 голоса)

8. Руки Вверх (33318 голосов)

9. Светлана Лобода (31346 голосов)

10. Алла Пугачева (30708 голосов)

11. Burito (30015 голосов)

12. Валерия (28627 голосов)

13. Баста (27999 голосов)

14. Ирина Аллегрова (27405 голосов)

15. Елена Ваенга (26883 голоса)

16. Юрий Шатунов (26877 голосов)

17. Макс Барских (25359 голосов)

18. Егор Крид (24813 голосов)

19. Dan Balan (21502 голоса)

20. MiyaGi & Эндшпиль (21110 голосов)

21. Serebro (20763 голоса)

22. Стас Михайлов (20705 голосов)

23. Натали (20324 голоса)

24. Филипп Киркоров (20315 голосов)

25. София Ротару (19198 голосов)

26. Время И Стекло (18435 голосов)

27. Стас Пьеха (17694 голоса)

28. IOWA (17598 голосов)

29. Грибы (17335 голосов)

30. Слава (16964 голоса)

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Теги:
артисты, список, голосование, Новогодняя ночь, Первый канал, София Ротару, Дан Балан, Молдова, Россия
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