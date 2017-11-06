Путин выразил Трампу соболезнования по случаю трагедии в Техасе

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Трагедия, произошедшая в Техасе, потрясла не только США, но и весь мир.

© REUTERS/ AMERICAN STATESMAN / Nick Wagner Расстрел в Техасе: 26 погибших, Трамп потребовал приспустить флаги

Президент России Владимир Путин выразил президенту США Дональду Трампу глубокие соболезнования по случаю трагедии, произошедшей в Техасе, говорится в соболезновании, опубликованном на сайте Кремля.

В результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от города Сан-Антонио в Техасе 26 человек погибли и около 20 были ранены. Стрелявший был вооружен автоматической винтовкой.

Подозреваемый обнаружен мертвым, сообщалось, что кто-то открыл по нему огонь из своего оружия.

"Примите глубокие соболезнования по случаю трагедии, произошедшей в Техасе. Трудно представить себе более жестокое и циничное преступление, чем убийство людей в ходе церковной службы", — говорится в сообщении.

Президент отметил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых.