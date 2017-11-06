После покушения журналистка вернулась на "Эхо Москвы"

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Ведущая "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр вернулась в эфир радио после покушения, об этом она написала в своем Twitter.
А включайте Эхо! Я вам что-нибудь расскажу!))))— Tania Felgengauer (@t_felg) 6 ноября 2017 г.
Ранее гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в горло, после чего был задержан.
Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована. В суде Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую.
Ударивший ножом в горло радиоведущую оказался гражданином Израиля>>>
О возвращении Татьяны к работе также написал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов, прикрепив фотографию с эфира на своей странице в Instagram.
"Таня вернулась!" — написал Венедиктов.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе Фельгенгауэр уже вернулась к "заэфирной" работе в качестве заместителя главного редактора, составляющего "расписание журналистов" на удалённой основе.