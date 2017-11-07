Россиянину, выигравшему 506 миллионов рублей, советуют "залечь на дно"

Выигрыш в лотерею 506 миллионов рублей является, по мнению психоаналитика, огромным испытанием для психики победителя, так как найдётся немало желающих разделить с ним плоды этой победы

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Доцент Московского института психоанализа, психиатр-психотерапевт Владимир Файнзильберг заявил, что выигрыш в лотерею 506 миллионов рублей жителем Воронежской области является огромным испытанием для психики победителя, и посоветовал ему "залечь на дно", так как найдётся немало желающих разделить с ним плоды этой победы.

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"Появится масса желающих разделить с ним этот триумф, а самое главное — выигранную сумму, поэтому ему придется отбиваться от всевозможных родственников, просителей, знакомых, друзей и просто желающих получить долю своего пирога. А это требует, конечно, какой-то психологической устойчивости, и может быть, даже на какой-то период времени нужно будет даже как-то лечь на дно, исчезнуть, для того чтобы люди его не замучили просьбами, телефонными звонками и так далее. Это большое испытание, конечно", — рассказал Файнзильберг, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, такой неожиданный выигрыш — это "серьезная нагрузка на психику".

"Как он будет с этим справляться — очень сложно прокомментировать, потому что об этом человеке пока ничего не известно", — добавил собеседник.