Ленин в кино: образы - "от великого до смешного"

Сегодня, когда отмечается столетие Октябрьской революции, известные актеры, воплотившие в кино образ вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, рассказали о своих работах

Первым роль Ленина в советском кино исполнил непрофессиональный актёр — рабочий Василий Никандров в фильме Сергея Эйзенштейна "Октябрь" (1927), отмечает РИА Новости. © Sputnik/ РИА Новости Революция-100: неудобный юбилей в странах бывшего СССР

Неоднократно вождя играли выдающиеся актеры Борис Щукин ("Ленин в Октябре", "Ленин в 1918 году"), Максим Штраух ("Выборгская сторона", "Человек с ружьём", "Рассказы о Ленине", "Ленин в Польше"), Борис Смирнов ("Балтийская слава", "Коммунист", "Именем революции"), Юрий Каюров ("Кремлёвские куранты", "Хождение по мукам", "Маршал революции"), Михаил Ульянов ("Штрихи к портрету В. И. Ленина", "На пути к Ленину"), Кирилл Лавров ("Доверие", "20-е декабря").

К юбилейной дате в эфир в двух главных федеральных каналов вышли сериалы "Троцкий" режиссеров Александра Котта и Константина Статского и "Демон революции" Владимира Хотиненко — о "сером кардинале" Октябрьского переворота Александре Парвусе.

ВОЖДЬ И ЧЕЛОВЕК

Роль Ленина в "Демоне революции" сыграл актер Евгений Миронов, с которым Хотиненко работал неоднократно.

"Мне был интересен тот период жизни Ленина — дореволюционный — и те обстоятельства. Мне интересен Владимир Ильич в его человеческих проявлениях. Как он не показывал своего огромного желания прорваться через Германию в Россию. Как проявлял себя в отношениях со своими женщинами. Он твердо постановил: Арманд — товарищ, Крупская — семья. Я хотел раскрыть много новых фактов…" — рассказал Миронов.

По словам режиссера Владимира Хотиненко, снимая сериал про революцию, он чувствовал себя "бегущим по лезвию бритвы".

"Картина сложная, наверное, самая сложная из того, что я делал. Тема очень интересная, но опасная, но меня не пугает вопрос дискуссионности", — сказал Хотиненко на пресс-конференции, посвященной фильму.

По поводу юбилея революции режиссер отметил, что "праздновать, конечно, нечего, учитывая последствия переворота – гражданская война, голод, репрессии, но не заметить, не проанализировать нельзя".

ПРИЩУР ИЛЬИЧА

В сериале, посвященном одному из главных идеологов революции, основателю Коминтерна Льву Троцкому, Ленина сыграл актер Евгений Стычкин.

"Мы хотели обойтись без грима, искали максимально похожего актера, думали о Стычкине. На пробах Жене очень хорошо удалось поймать знаменитый лукавый с хитрицой взгляд Ильича. Мы не знаем, каким был Ленин на самом деле, но в голове у меня был некий советский образ вождя. Мы исходили из максимально подходящего архетипа. Женя хороший актер, умеет перевоплощаться", — рассказал один из режиссеров сериала Александр Котт.

Продюсер телефильма Константин Эрнст на пресс-конференции, посвященной сериалу, рассказал почему главным героем картины к юбилею революции стал не Ленин, а Троцкий.

"Мы понимали, что тема столетия Октябрьской революции, с одной стороны, очевидная, а с другой, понимали, что гиперинтереса у аудитории проговаривание этих событий так или иначе не вызывает", — сказал Эрнст.

По его словам, создатели решили, что, "надо в качестве героя выбрать не Ленина, а исполнительного продюсера Октябрьской революции – Льва Троцкого".

"Во-первых, мы реально знаем, что во время самого переворота Владимир Ильич сидел на конспиративной квартире, а потом, когда уже все разрешилось, подтянулся в Смольный. Во-вторых, вся фигура Троцкого вполне рок-н-ролльная, причем на протяжении всей жизни, дает повод для сериала", — отметил Эрнст. Роль Троцкого сыграл Константин Хабенский

Эрнст отметил, что Троцкий "позиционировался еще активно как поп-герой, хотя культура тогда не апеллировала такими терминами", и создатели рассчитывают, что молодежная аудитория, которая воспринимает революцию как тоску, должна фильм посмотреть.

© Photo: Продюсерская компания "Среда" по заказу АО "Первый канал" Евгений Стычкин в роле Ленина, в сериале "Троцкий"

ОТ ВЕЛИКОГО ДО СМЕШНОГО

После распада СССР, в 1992 году, в российский прокат вышел фильм Юрия Мамина "Комедия строгого режима", где впервые роль Ленина была комедийной, ее сыграл актер Виктор Сухоруков.

"Комедия строгого режима" снималась по фрагменту "Зоны" Сергея Довлатова, сценарий написали ученики Юрия Мамина — Владимир Студенников и Михаил Григорьев. Фильм создавался в сложное время — после распада СССР. Шел 1991 год. Мня пригласили на роль заключенного Зуева, которого тюремное начальство назначило играть роль вождя в спектакле самодеятельности к 100-летию Ленина. Пахан играл Дзержинского, фрайер — Свердлова, а я "человек у параши" — вождя революции", — рассказал Сухоруков.

Он отметил, что это была гротесковая комедия и "первый случай в стране, когда шутили над такими персонажами, как Ленин".

"Но надо сказать, что готовился я к роли по каноническим идеологически выдержанным образцам воплощения в кино образа вождя, созданным Борисом Щукиным, признанным лучшим исполнителем Ленина. За эту работу я был удостоен приза "За лучшую мужскую роль" на фестивале в Онфлёре во Франции в 1992 году", — сказал Сухоруков.

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Праздник, который в СССР носил официальное название День Великой Октябрьской социалистической революции, отмечался 7 ноября. В этот день (25 октября по старому стилю) в Петрограде произошло одно из крупнейших событий XX века – большевистская революция, главными организаторами которой стали Владимир Ленин, Лев Троцкий, Яков Свердлов и другие. В Смольном было свергнуто Временной правительство, к власти пришло правительство большевиков.

В результате революции в России началась гражданская война, поделившая русских на "белых" и "красных".

Для одних революция была — национальной катастрофой, приведшей к войне, голоду, разрухе и тоталитарному режиму, для других — величайшим событием в истории человечества, оказавшим влияние на весь мир, которое принесло народу "свободу, равенство и братство".

В 2004 году красный день календаря 7 ноября был отменен. Вместо него 4 ноября учредили другой праздник — День народного единства в память о народном восстании в Москве под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.