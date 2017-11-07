12:06 07 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Портрет Владимира Ленина

Ленин в кино: образы - "от великого до смешного"

© Sputnik/ Алексей Мальгавко
В России
Получить короткую ссылку
Тема:
Столетие Октябрьской Революции (17)
5710

Сегодня, когда отмечается столетие Октябрьской революции, известные актеры, воплотившие в кино образ вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, рассказали о своих работах

Первым роль Ленина в советском кино исполнил непрофессиональный актёр — рабочий Василий Никандров в фильме Сергея Эйзенштейна "Октябрь" (1927), отмечает РИА Новости. 

участники штурма Зимнего дворца в Петрограде
© Sputnik/ РИА Новости
Революция-100: неудобный юбилей в странах бывшего СССР

Неоднократно вождя играли выдающиеся актеры Борис Щукин ("Ленин в Октябре", "Ленин в 1918 году"), Максим Штраух ("Выборгская сторона", "Человек с ружьём", "Рассказы о Ленине", "Ленин в Польше"), Борис Смирнов ("Балтийская слава", "Коммунист", "Именем революции"), Юрий Каюров ("Кремлёвские куранты", "Хождение по мукам", "Маршал революции"), Михаил Ульянов ("Штрихи к портрету В. И. Ленина", "На пути к Ленину"), Кирилл Лавров ("Доверие", "20-е декабря").

К юбилейной дате в эфир в двух главных федеральных каналов вышли сериалы "Троцкий" режиссеров Александра Котта и Константина Статского и "Демон революции" Владимира Хотиненко — о "сером кардинале" Октябрьского переворота Александре Парвусе.

ВОЖДЬ И ЧЕЛОВЕК

Роль Ленина в "Демоне революции" сыграл актер Евгений Миронов, с которым Хотиненко работал неоднократно.

"Мне был интересен тот период жизни Ленина — дореволюционный — и те обстоятельства. Мне интересен Владимир Ильич в его человеческих проявлениях. Как он не показывал своего огромного желания прорваться через Германию в Россию. Как проявлял себя в отношениях со своими женщинами. Он твердо постановил: Арманд — товарищ, Крупская — семья. Я хотел раскрыть много новых фактов…" — рассказал Миронов.

По словам режиссера Владимира Хотиненко, снимая сериал про революцию, он чувствовал себя "бегущим по лезвию бритвы".

"Картина сложная, наверное, самая сложная из того, что я делал. Тема очень интересная, но опасная, но меня не пугает вопрос дискуссионности", — сказал Хотиненко на пресс-конференции, посвященной фильму.

По поводу юбилея революции режиссер отметил, что "праздновать, конечно, нечего, учитывая последствия переворота – гражданская война, голод, репрессии, но не заметить, не проанализировать нельзя".

ПРИЩУР ИЛЬИЧА

В сериале, посвященном одному из главных идеологов революции, основателю Коминтерна Льву Троцкому, Ленина сыграл актер Евгений Стычкин.

"Мы хотели обойтись без грима, искали максимально похожего актера, думали о Стычкине. На пробах Жене очень хорошо удалось поймать знаменитый лукавый с хитрицой взгляд Ильича. Мы не знаем, каким был Ленин на самом деле, но в голове у меня был некий советский образ вождя. Мы исходили из максимально подходящего архетипа. Женя хороший актер, умеет перевоплощаться", — рассказал один из режиссеров сериала Александр Котт.

Продюсер телефильма Константин Эрнст на пресс-конференции, посвященной сериалу, рассказал почему главным героем картины к юбилею революции стал не Ленин, а Троцкий.

"Мы понимали, что тема столетия Октябрьской революции, с одной стороны, очевидная, а с другой, понимали, что гиперинтереса у аудитории проговаривание этих событий так или иначе не вызывает", — сказал Эрнст.

По его словам, создатели решили, что, "надо в качестве героя выбрать не Ленина, а исполнительного продюсера Октябрьской революции – Льва Троцкого".

"Во-первых, мы реально знаем, что во время самого переворота Владимир Ильич сидел на конспиративной квартире, а потом, когда уже все разрешилось, подтянулся в Смольный. Во-вторых, вся фигура Троцкого вполне рок-н-ролльная, причем на протяжении всей жизни, дает повод для сериала", — отметил Эрнст. Роль Троцкого сыграл Константин Хабенский

Эрнст отметил, что Троцкий "позиционировался еще активно как поп-герой, хотя культура тогда не апеллировала такими терминами", и создатели рассчитывают, что молодежная аудитория, которая воспринимает революцию как тоску, должна фильм посмотреть.

Евгений Стычкин в роле Ленина, в сериале Троцкий
© Photo: Продюсерская компания "Среда" по заказу АО "Первый канал"
Евгений Стычкин в роле Ленина, в сериале "Троцкий"

ОТ ВЕЛИКОГО ДО СМЕШНОГО

После распада СССР, в 1992 году, в российский прокат вышел фильм Юрия Мамина "Комедия строгого режима", где впервые роль Ленина была комедийной, ее сыграл актер Виктор Сухоруков.

"Комедия строгого режима" снималась по фрагменту "Зоны" Сергея Довлатова, сценарий написали ученики Юрия Мамина — Владимир Студенников и Михаил Григорьев. Фильм создавался в сложное время — после распада СССР. Шел 1991 год. Мня пригласили на роль заключенного Зуева, которого тюремное начальство назначило играть роль вождя в спектакле самодеятельности к 100-летию Ленина. Пахан играл Дзержинского, фрайер — Свердлова, а я "человек у параши" — вождя революции", — рассказал Сухоруков.

Он отметил, что это была гротесковая комедия и "первый случай в стране, когда шутили над такими персонажами, как Ленин".

"Но надо сказать, что готовился я к роли по каноническим идеологически выдержанным образцам воплощения в кино образа вождя, созданным Борисом Щукиным, признанным лучшим исполнителем Ленина. За эту работу я был удостоен приза "За лучшую мужскую роль" на фестивале в Онфлёре во Франции в 1992 году", — сказал Сухоруков.

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Праздник, который в СССР носил официальное название День Великой Октябрьской социалистической революции, отмечался 7 ноября. В этот день (25 октября по старому стилю) в Петрограде произошло одно из крупнейших событий XX века – большевистская революция, главными организаторами которой стали Владимир Ленин, Лев Троцкий, Яков Свердлов и другие. В Смольном было свергнуто Временной правительство, к власти пришло правительство большевиков.

В результате революции в России началась гражданская война, поделившая русских на "белых" и "красных".

Для одних революция была — национальной катастрофой, приведшей к войне, голоду, разрухе и тоталитарному режиму, для других — величайшим событием в истории человечества, оказавшим влияние на весь мир, которое принесло народу "свободу, равенство и братство".

В 2004 году красный день календаря 7 ноября был отменен. Вместо него 4 ноября учредили другой праздник — День народного единства в память о народном восстании в Москве под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Тема:
Столетие Октябрьской Революции (17)

По теме

Бессмертный Ильич: почему не хоронят Ленина
День пионерии в Кишиневе: Ленин, дети, красные галстуки и обещания
Теги:
культура, кино, столетняя революция, Ленин
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Весенние полевые работы на полях
    Чрезвычайное село

    Фермерам Латвии не хватит ресурсов для начала следующего сезона – в стране может быть объявлена чрезвычайная ситуация в сельхозотрасли.

  • Бранденбургские ворота, архивное фото
    Возмущенный посол

    Литовский посол в Германии Дарюс Семашка возмутился акцией по случаю 100-летия Октябрьской революции у Бранденбургских ворот в Берлине.

  • Ратушная площадь. Таллинн
    Танковый "провал"

    Эстонский общественный деятель Леонид Цингиссер заявил, что после проезда американских танков по Ратушной площади Таллина на ней образовались провалы.

  • Александр Лукашенко на открытии Славянского базара в Витебске
    100 лет Октябрю

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов со 100-летием Октябрьской революции и пожелал им успехов в труде.

  • ЛГБТ акция. Архивное фото
    "Голубым" тут не место

    "Союз православных родителей" и движение "Грузинский марш" призвали футболистов не поддерживать ЛГБТ-сообщество.

  • Фемида
    Рабочий закон

    Закон "О противодействии коррупции" в Абхазии работает, считает один из его разработчиков Георгий Агрба.

  • Образовательно-просветительская экспедиция Послы русского языка
    Послы по-русски

    Студенты российских вызов в рамках экспедиции "Послы русского языка" провели с азербайджанскими школьниками открытые занятия по "великому и могучему".

  • Лидеры Армении Казахстана России Кыргызстана и Таджикистана. Архивное фото
    "Энергичная" Армения

    Армения может восстановить статус энергетического гаранта на Южном Кавказе и даже "наэлектризовать" Астану и Бишкек?

  • Обновленный логотип Казкоммерцбанка
    Он будет жить!

    Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев опроверг недостоверную информацию о банкротстве системообразующего банка Qazkom.

  • Первое заседание Клуба молодых политиков.
    Никаких бонусов

    Участники клуба молодых политологов Южной Осетии считают, что признание Каталонии не даст никаких бонусов республике.

  • Весенние полевые работы на полях
    Чрезвычайное село

    Фермерам Латвии не хватит ресурсов для начала следующего сезона – в стране может быть объявлена чрезвычайная ситуация в сельхозотрасли.

  • Бранденбургские ворота, архивное фото
    Возмущенный посол

    Литовский посол в Германии Дарюс Семашка возмутился акцией по случаю 100-летия Октябрьской революции у Бранденбургских ворот в Берлине.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Физкультурники на Красной площади во время празднования 58-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, 1975 год
Как отмечали день Октябрьской революции в СССР
Слоненок напугал посетителей парка
В Южной Африке слоненок напугал посетителей парка
Маркировка пластика. Важно для здоровья
Важно для здоровья: маркировка пластика на бутылках

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться