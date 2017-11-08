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Скончалась дочь легендарной российской актрисы

© Sputnik/ Максим Богодвид
В России
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Тело женщины около часа пролежало в подъезде её дома в Москве, пока его не обнаружили родственники и соседи

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Дочь народной артистки СССР Людмилы Гурченко Мария Королева ушла из жизни на 59-м году жизни, сообщил РИА Новости ее адвокат Шота Горгадзе.
"Сердце. Насколько я знаю, смерть была внезапной", — сказал он. Адвокат добавил, что дата похорон еще не назначена.

Королева — дочь Гурченко от второго брака с историком Борисом Андроникашвили.

"В настоящее время я работаю над тем, чтобы дочь была похоронена рядом со своей легендарной матерью", — отметил Горгадзе, пояснив, что получить место на Ваганьковском кладбище сложно.

СМИ также сообщают, что несколько дней назад единственная дочь Гурченко стала героиней программы "Андрей Малахов. Прямой эфир", где познакомилась со своими родственниками по линии отца и впервые увидела сводного брата из Грузии.

В эфир передача выйдет 8 ноября.

Теги:
ушла из жизни, дочь, умерла, Гурченко, Королева, Россия
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