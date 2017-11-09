Улыбочку: в России жителей Молдовы будут фотографировать на границе

Законопроект касается иностранцев, прибывших в Россию в безвизовом порядке: по истечению 30-дневного срока пребывания они обязаны уведомить территориальный орган МВД о фактическом месте своего пребывания

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. МВД России разрабатывает законопроект, предполагающий обязательное дактилоскопирование и фотографирование иностранцев, прибывших в страну в безвизовом порядке, заявил в рамках "правительственного часа" министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

"Законопроект касается иностранцев, прибывших в Россию в безвизовом порядке, и по истечению 30-дневного срока они обязаны уведомить территориальный орган МВД о фактическом месте своего пребывания. При подаче такого рода уведомления они подлежат обязательной дате регистрации (дактилоскопированию) и фотографированию", — сказал Колокольцев, которого цитирует Sputnik Таджикистан.

Он добавил, что проект закона сейчас проходит процедуру внутриведомственного согласования.

Колокольцев подчеркнул, что обязательная дактилоскопия всех въезжающих в Россию иностранцев будет реализована после поступления денег из бюджета.

"Мы двумя руками всегда выступаем за, но, к сожалению, бюджетное финансирование не зависит от наших и ваших пожеланий. Поэтому, как только в полном объеме данный вопрос будет решен, соответственно будет решен тот вопрос, о котором вы говорили", — сказал он.

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В прошлом году начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Ольга Кириллова говорила, что повысить эффективность миграционного законодательства в России возможно, усилив контроль за въезжающими иностранцами непосредственно в приграничных территориях и на пунктах пропуска, а также переместив туда часть сервисов по проверке и оформлению разрешительных документов.

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Ранее сообщалось, что приток официальных мигрантов в Россию за первое полугодие 2017 года обновил минимум 2011 года.

Как уточняется в исследованиях Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), число приехавших сократилось, а уехавших, наоборот, выросло.

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Необходимо убрать искусственные барьеры для переселенцев и организовать их профессиональную подготовку для того, чтобы превратить миграцию в действенный ресурс развития России, считают авторы доклада "Предложения к миграционной стратегии России до 2035 года", подготовленного в Центре стратегических разработок (ЦСР).