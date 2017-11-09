В России запретят CNN, если США примет закон о запрете российского ТВ

По словам сенатора, члена комиссии Совета Федерации по информационной политике Игоря Морозова, Россия может законодательно запретить включать телеканал CNN в пакеты коммерческого и кабельного телевидения

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Россия может законодательно запретить включать телеканал CNN в пакеты коммерческого и кабельного телевидения, если в США будет принят закон о запрете дистрибьюторам включать в свои сети российский государственный видеоконтент.

© Sputnik/ Konstantin Chalabov Принадлежащая Twitter компания заблокировала аккаунт Sputnik

Такое заявление сделал сенатор, член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов, которого цитирует РИА Новости.

Сенат США в согласованном проекте об оборонном бюджете на 2018 год предлагает запретить возможность обязательств для американских дистрибьюторов по включению в свои сети "российского государственного видеоконтента". Проект предложен на фоне давления на российские СМИ в США.

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Авторы законопроекта, очевидно, планируют запретить какие-либо контрактные коммерческие обязательства, предполагающие включение российских телеканалов в пакеты.

"Если закон будет принят, Россия примет меры, зеркально отражающие действия американского Конгресса. CNN сразу окажется в России в информационном вакууме и изоляции, будет введен законодательный запрет на включение CNN в любые трансляции, в том числе в пакетах кабельного телевидения", — заявил Морозов.