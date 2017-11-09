Симоньян: а не запретить ли RT давать рекламу "во имя свободы слова"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова заместителя председателя комитета по разведке палаты представителей США Адама Шиффа о том, что телеканал с помощью рекламы в Twitter и Facebook в ходе избирательной кампании в Соединенных Штатах якобы хотел помешать Хиллари Клинтон

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. В США с новой силой разгорается скандал вокруг российских СМИ. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова заместителя председателя комитета по разведке палаты представителей США Адама Шиффа о том, что телеканал с помощью рекламы в Twitter и Facebook в ходе избирательной кампании в Соединенных Штатах якобы хотел помешать Хиллари Клинтон и посеять раздор.

"Конгрессмены задумались, не запретить ли RT давать рекламу — во имя свободы слова в Америке", — сказала Симоньян, которую цитирует РИА Новости.

По словам Шиффа, "русские хотели помочь Трампу помешать Клинтон и посеять раздор". Отмечается, что конгрессмен заявил, что "все это ясно прослеживается в этих рекламных сообщениях: если вы посмотрите на рекламу в Twitter, на эти продвигаемые твиты от RT, то вы увидите, что практически все они направлены против Хиллари Клинтон".

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Кроме того, он считает, что вопросом регулирования политической рекламы должен заниматься не только комитет по разведке, но и многие другие комитеты.

Шифф задается вопросом о том, можно ли разрешить телеканалу RT рекламировать себя, называя его сложным, "и таких вопросов будет очень много, и они будут ещё сложнее".

"Так что я вам сейчас не смогу ответить на ваш вопрос, какую роль должен играть конгресс в деле регулирования, помимо политической рекламы, но мне кажется, что этим должен заниматься не только комитет по разведке, к этой работе должны подключиться и многие другие комитеты", — приводятся на сайте RT слова конгрессмена.

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Компания Twitter 26 октября приняла решение заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik, объяснив этот решение утверждением о якобы имевшим место "вмешательстве России" в президентские выборы в США.

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При этом на слушаниях в комитете по разведке сената США Twitter скрыл тот факт, что сам предложил RT сотрудничество в рекламе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными.

Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян, комментируя ранее решение Twitter заблокировать рекламу с каналов этих СМИ, выразила сожаление в связи с этим шагом, в том числе в свете возможных ответных мер России в отношении американских СМИ. В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik называли стремлением к блокировке российских СМИ и пообещали ответные меры, в Союзе журналистов России сочли это нарушением базового принципа свободы слова.

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Рабочая группа Совета Федерации после заседания 1 ноября предложила комиссии верхней палаты парламента по защите суверенитета рекомендовать российским компаниям воздержаться от размещения рекламы в Twitter. Заседание комиссии Совфеда по давлению на российские СМИ в США и возможным шагам с российской стороны состоится 9 ноября в Совете Федерации.