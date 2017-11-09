Симоньян: а не запретить ли RT давать рекламу "во имя свободы слова"

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. В США с новой силой разгорается скандал вокруг российских СМИ. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова заместителя председателя комитета по разведке палаты представителей США Адама Шиффа о том, что телеканал с помощью рекламы в Twitter и Facebook в ходе избирательной кампании в Соединенных Штатах якобы хотел помешать Хиллари Клинтон и посеять раздор.
"Конгрессмены задумались, не запретить ли RT давать рекламу — во имя свободы слова в Америке", — сказала Симоньян, которую цитирует РИА Новости.
По словам Шиффа, "русские хотели помочь Трампу помешать Клинтон и посеять раздор". Отмечается, что конгрессмен заявил, что "все это ясно прослеживается в этих рекламных сообщениях: если вы посмотрите на рекламу в Twitter, на эти продвигаемые твиты от RT, то вы увидите, что практически все они направлены против Хиллари Клинтон".
Кроме того, он считает, что вопросом регулирования политической рекламы должен заниматься не только комитет по разведке, но и многие другие комитеты.
Шифф задается вопросом о том, можно ли разрешить телеканалу RT рекламировать себя, называя его сложным, "и таких вопросов будет очень много, и они будут ещё сложнее".
"Так что я вам сейчас не смогу ответить на ваш вопрос, какую роль должен играть конгресс в деле регулирования, помимо политической рекламы, но мне кажется, что этим должен заниматься не только комитет по разведке, к этой работе должны подключиться и многие другие комитеты", — приводятся на сайте RT слова конгрессмена.
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Компания Twitter 26 октября приняла решение заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik, объяснив этот решение утверждением о якобы имевшим место "вмешательстве России" в президентские выборы в США.
При этом на слушаниях в комитете по разведке сената США Twitter скрыл тот факт, что сам предложил RT сотрудничество в рекламе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными.
Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян, комментируя ранее решение Twitter заблокировать рекламу с каналов этих СМИ, выразила сожаление в связи с этим шагом, в том числе в свете возможных ответных мер России в отношении американских СМИ. В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik называли стремлением к блокировке российских СМИ и пообещали ответные меры, в Союзе журналистов России сочли это нарушением базового принципа свободы слова.
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Рабочая группа Совета Федерации после заседания 1 ноября предложила комиссии верхней палаты парламента по защите суверенитета рекомендовать российским компаниям воздержаться от размещения рекламы в Twitter. Заседание комиссии Совфеда по давлению на российские СМИ в США и возможным шагам с российской стороны состоится 9 ноября в Совете Федерации.