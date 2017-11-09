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Армен Джигарханян с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской

Детали процесса Джигарханяна – почему "сбежала" адвокат Виталины

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
В России
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В Москве начался один из самых громких бракоразводных процессов года

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Не утихает скандал вокруг творческой семьи Джигарханян. Виталина Цымбалюк-Романовская согласилась на развод со своим именитым супругом Арменом Джигарханяном, передает Sputnik Армения со ссылкой на адвоката актера Евгения Парфенова.

Ранее в мировом участке 202 столичного района Кунцево начался бракоразводный процесс Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской.

Как передает с места событий корреспондент Sputnik, адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов сообщил прессе, что в ходе процесса рассматриваться будет только расторжение брака, имущественные вопросы, в частности, судьбу трех квартир стороны решат отдельно.

Бракоразводный процесс Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Адвокат А.Джигарханяна Евгений Лаврентьев
© Sputnik/ Lev Ryzhkov
Бракоразводный процесс Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Адвокат А.Джигарханяна Евгений Лаврентьев

Сам Армен Борисович, по словам адвоката, чувствует себя прекрасно. Где он сейчас живет, прессе не сообщили.

Адвокат Виталины Цымбалюк-Романовской, между тем, к прессе не вышла.

В какой-то момент один из журналистов зашел в здание участка и потом сообщил: "Она уехала!"

Маршрут отхода адвоката выяснили сразу — через служебный выход во двор.

Резонансный процесс не оставил равнодушным СМИ и простых зевак — у участка было не протолкнуться.

Бракоразводный процесс Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Прохожие
© Sputnik/ Lev Ryzhkov
Бракоразводный процесс Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Прохожие

Следующее заседание суда состоится 27 ноября. Как сообщила Sputnik пресс-секретарь судебного участка, сторона истца настаивает на закрытом рассмотрении, но определение еще не вынесено.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская
© Виталина Цымбалюк-Романовская/Facebook
Афера вокруг Джигарханяна: побег жены в Грузию и история ее "миллионов"

На протяжении нескольких недель общественность обсуждает громкий скандал, в центре которого оказались Армен Джигарханян и его молодая супруга Виталина Цимбалюк-Романовская. Актер заявил, что жена обманом забрала у него все деньги, переписала на себя недвижимость и даже покушалась на убийство. Друзья Армена Борисовича, в свою очередь, считают, что за 16 лет отношений с актером Виталина не могла не завести любовника помоложе.

После конфликта с супругой Джигарханян 10 октября попал в 57 городскую больницу Москвы, где пробыл более десяти дней. В больнице он говорил, что не знает, куда пойдет, так как все имущество переписано на имя супруги.

Вернувшийся из больницы народный артист СССР начал наводить порядок в труппе и решил жить прямо в своем кабинете.

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Теги:
судебный процесс, развод, Виталина Цымбалюк-Романовская, Армен Джигарханян
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