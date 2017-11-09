Женщина - эпоха: Александра Пахмутова празднует день рождения

Кроме песен, которых написано свыше четырёхсот и многие из которых стали классикой, композитор известна музыкой к ряду кинофильмов и симфоническими произведениями

Девятого ноября легендарному композитору, народной артистке СССР (1984), Герою Социалистического труда (1990) Александре Николаевне Пахмутовой исполняется 88 лет.

Александра Пахмутова родилась в 1929 году в пригороде Сталинграда. С детства маленькую Алю возили в город на занятия в музыкальную школу, а вначале 40-х девушка упросила отца оправить ее учиться в Москву. Там будущий композитор окончила музыкальную школу при консерватории имени Чайковского, а после стала студенткой композиторского отделения и аспиранткой.

У каждой песни Пахмутовой есть своя собственная судьба: некоторые композиции Александре Николаевне даже приходилось отстаивать. Из-за запрета трансляции "Как молоды мы были" композитор демонстрировала свою позицию полным отсутствием в профильном комитете. После этого Пахмутовой перезвонили и принесли извинения. Рано или поздно каждое творение композитора становилось хитом с пожизненной гарантией. Петь под музыку Александры Пахмутовой и сегодня мечтают именитые исполнители, рассказывает Sputnik Беларусь.

Долгий творческий путь рука об руку Александра Николаевна идет со своим супругом Николаем Добронравовым. Более полувека пара создает стихи и музыку: вместе они написали сотни песен, посвященных разным временам, профессиям и огромное количество песен для детей.

В день рождения легендарного композитора Sputnik собрал интересные факты и архивные фото Александры Пахмутовой.