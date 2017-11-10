Умер сатирик Михаил Задорнов

Известный сатирик скончался на 70-м году жизни

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Известный сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни, сообщила в пятницу телеведущая Регина Дубовицкая.

"Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная", — цитирует ее слова РИА Новости.

В начале октября Задорнов на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил, что вынужден отменить часть концертов до Нового года из-за болезни, не уточнив подробностей.

Задорнов — писатель-сатирик, юморист, актер. Наиболее известная тема его монологов — критика западного, в первую очередь, американского образа жизни и культуры.