Эксклюзив Sputnik: жена Джигарханяна рассказала о конфликте с мужем

На протяжении нескольких недель общественность обсуждает громкий скандал, в центре которого оказались Армен Джигарханян и его молодая супруга Виталина Цимбалюк-Романовская. Актер заявил, что жена обманом забрала у него все деньги, переписала на себя недвижимость и даже покушалась на убийство. Друзья Армена Борисовича, в свою очередь, считают, что за 16 лет отношений с актером Виталина не могла не завести любовника помоложе.

После конфликта с супругой Джигарханян 10 октября попал в 57 городскую больницу Москвы, где пробыл более десяти дней. В больнице он говорил, что не знает, куда пойдет, так как все имущество переписано на имя супруги.

Вернувшийся из больницы народный артист СССР начал наводить порядок в труппе и решил жить прямо в своем кабинете.

В сети молодую супругу обвиняли в корысти и финансовых махинациях, но все это время она хранила молчание. Исключение Виталина сделала для Sputnik Грузия, согласившись на эксклюзивное интервью.

- Многие издания написали, что вы именно сбежали в Тбилиси.

— Я не читаю прессу, но иногда близкие люди присылают мне информацию, если считают нужным, так что эти заголовки я видела и они абсолютно ложные.

Просто субъективное мнение, не обоснованное ничем. Некоторые люди считают, что раз я публичный человек, то для меня такая ситуация должна быть допустимой. Но для меня это ненормальная ситуация для жизни. Я никогда не стремилась к публичности. Мы давно вместе, но долгие годы не давали никаких интервью, оберегая личную жизнь, пока о нас не стали писать нелепые вещи в прессе. А сейчас, честно говоря, мне надоело, что каждый день под дверью стоит кто-то с камерой, пытаясь ради сенсации прорваться в дом, либо посторонние люди от лица Армена Борисовича. Мне до сих пор не удалось поговорить с мужем, мне угрожали. Я уехала по этой причине. Я не пряталась и не скрывалась, но и устраивать из своей поездки шоу не хотела.

- Как вам Тбилиси?

— В Тбилиси очень хорошо. Я выбрала этот город, потому что мне очень хвалили Грузию друзья и знакомые. Знала, что Тбилиси красивый, но ни разу здесь не была.

- Общественности интересно, чем вы занимаетесь в Грузии. Было много слухов, что вы на море, отдохнете, а потом не вернетесь в Россию.

— Конечно, я вернусь. Но сейчас я должна отдохнуть, отвлечься, собрать силы. Изначально я думала, что по настроению не смогу ездить на экскурсии, но недавно гуляла по Тбилиси, была в Кахетии, здесь потрясающие места. Но еще более в этой стране важен человеческий и эмоциональный фактор. Нас замечательно принимали люди. У меня исключительно положительные эмоции. Это правда теплая страна.

courtesy of Olga Slusareva Жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в Тбилиси

- В газетах писали, что вы получаете здесь психологическую помощь, посмотрев ваше видео в Instagram.

— Ой, на самом деле у меня не было времени заниматься собой. Я много сижу, а последние два года даже не успевала сходить на массаж. Руководство театром и концерты — тяжелый труд, и ни для кого не секрет, что все свободное время я уделяла Армену Борисовичу. Другим огромным объемом работ для меня стал ремонт. Из-за него он отказался отдыхать, а нас приглашали, кстати, в Грузию. Но Армен Борисович хотел побыстрее заехать в новую квартиру и все время подгонял меня заканчивать ремонт быстрее. Осенью я почувствовала себя совсем разбитой, а потом внезапно случилось то, что случилось. У меня был спад энергии и физическая реабилитация мне необходима. Я выполняю комплексы упражнений под руководством врача, это не психотерапия.

- Как вы прокомментируете видео, снятые без его согласия?

— Это обычные домашние видео. Армен Борисович — публичный человек, многие знаменитости выкладывают видео с собой в соцсетях. Мы выкладывали записи с репетиций, его рассуждения о спектаклях, как он водит машину — в противовес лживым новостям, что он находится в больнице, например.

- Вчера, во время "Прямого эфира" с Андреем Малаховым многих возмутила ваша фраза: "Я планировала, что он проживет еще лет десять"…

— Извратить можно что угодно. Я не раз повторяла, что Армен Борисович достался мне после инсультов, когда было неясно, как быстро он восстановится и восстановится, выкарабкается ли вообще. Но я не собиралась сдаваться и, как минимум, поставила для нас планкой еще лет десять.

courtesy of Olga Slusareva Жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в Тбилиси

- Самый распространенный комментарий в соцсетях — это "Я не верю в их любовь".

— А я в их любовь не верю, как тут прокомментируешь? Как посторонние могут оценивать чьи-то чувства вообще? Есть много счастливых браков с разницей в возрасте, особенно среди известных людей, но я не буду их называть, все знают эти примеры. Среди творческих людей это происходит чаще в связи с восхищением перед величием личности, учителя, идеала… Я полюбила его как великого актера.

- Почему же вы молчали все это время, не отвечая на обвинения в расчете?

— Эта ситуация унизительна в первую очередь для Армена Борисовича. Я не хотела комментировать ее, чтобы не опускаться до уровня его нынешнего окружения. За все говорят отчеты — их можно посмотреть на сайте Департамента культуры Москвы. Но людям важнее скандал. Никто не берет во внимание, что долгие годы мы жили вместе, не будучи супругами. На что я могла рассчитывать все то время? К тому же мы жили в однокомнатной квартире, в театре были долги, о какой роскоши может идти речь? У меня машина впервые появилась в тридцать шесть лет. Мне не за что оправдываться. Время расставит все на свои места.

- Люди ожидали увидеть вас расстроенной как минимум.

— Послушайте, если я буду убиваться на публику, это будет игра. Мне это не нужно. Я не сделала ничего плохого, я ни о чем не каюсь и за все свои поступки могу ответить. Эта ситуация сложилась не по моей вине. Да, меня расстраивает его поведение, и прежде всего потому, что он вредит себе. Я не знаю, как он питается, какие принимает лекарства, а ему они необходимы каждый день. Я не ожидала от него подобного, но… есть такая вещь, как чувство собственного достоинства. И оно у меня есть. Я не буду изливать душу перед миллионами незнакомых людей. Его принцип в отношении личной жизни до сих пор был таким же.

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская

- Почему же он не живет дома?

— Это вопрос не ко мне. Двери дома всегда открыты для него. Та квартира, в которую он хотел зайти, все еще не обставлена. Его привели туда ради шумихи в прессе. К тому же туда пытается зайти не он, а посторонние люди. Я против жизни с посторонними людьми!

- Тем не менее, вы хотите развестись.

— Да, потому что мы прожили достойную жизнь, а такую публичную обиду сложно простить. Впрочем, мы до сих пор не разговаривали наедине. Согласитесь, когда человек хочет развестись, он говорит об этом сначала супруге, а не СМИ. Поэтому дальнейшее общение зависит от него.

- Скажите, вы не жалеете об этих 15 годах сегодня?

— Я ни о чем не жалею. Все эти годы я строила жизнь только с ним, я не представляла никакого другого стечения обстоятельств. Я всегда любила его, не пытаясь доказать свои чувства на потребу публике. Я не пыталась рассказывать всем, что я для него делаю, потому что для меня это было естественно, он же родной мне человек. Понимаете, я же осознавала, что с такой разницей в возрасте нам будет тяжело, что не все нас поймут… Такие отношения — это еще и ответственность. Но это был мой выбор и мне не стыдно ни за один день с ним. Мы прожили хорошую жизнь. Это все, что я могу вам сказать.

Беседовала Данара Курманова