Задорнов перед своей смертью сменил веру

Настоятель московского храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах священник Андрей Новиков сообщил, что недавно Михаил Задорнов перешел в православие

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Михаил Задорнов примирился со святой Церковью как православный христианин, сообщил настоятель московского храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах священник Андрей Новиков.

На своей страничке в социальной сети священник отметил, что два месяца назад Михаил Николаевич принёс Богу покаяние в таинстве Исповеди в Казанском соборе Москвы.

"Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со Святой Церковью православный христианин. Прошу молитв о рабе Божием Михаиле, в том числе, да простит ему Милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством", — написал священник.

© Sputnik/ Евгений Биятов Умер сатирик Михаил Задорнов

Михаил Задорнов скончался в пятницу, 10 ноября, на 70-м году жизни.

В начале октября Задорнов на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил, что вынужден отменить часть концертов до Нового года из-за болезни, не уточнив подробностей.

Задорнов — писатель-сатирик, юморист, актер.

Наиболее известная тема его монологов — критика западного, в первую очередь, американского образа жизни и культуры.