Рязанский: Задорнов соответствовал фамилии и был лидером

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Характер сатирика Михаила Задорнова соответствовал его фамилии, он всегда был лидером – в студенческой среде и творчестве, хорошим и активным гражданином, заявил глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский, отмечает РИА Новости. © Sputnik/ Евгений Биятов Умер сатирик Михаил Задорнов

Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни. В начале октября Задорнов на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил, что вынужден отменить часть концертов до Нового года из-за болезни, не уточнив подробностей.

Как рассказал Рязанский, они вместе закачивали МАИ, "и Задорнов для меня не только известный артист, это мой однокашник, мы вместе учились, участвовали в комсомольских стройках".

Сенатор отметил, что характер известного артиста соответствовал его фамилии.

"Он всегда был задорным, как и его фамилия, он всегда был неформальным лидером в студенческой среде, в творческой самореализации",- сказал собеседник. Он напомнил, что в студенческие годы Задорнов руководил творческим коллективом своих однокашников.

"Он был хорошим и активным гражданином. Думаю, что многие, кто учился с ним, помянут Михаила Задорнова. Светлая ему память",- сказал Рязанский.

Его коллега по верхней палате, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова отметила, что творчество артиста заставляло его слушателей задумываться о собственных поступках.

© Sputnik/ Алексей Куденко Задорнов перед своей смертью сменил веру

"Ушел из жизни человек, который 35 лет своего творчества отдал тому, чтобы мы задумывались над своими поступками, над тем, как живем", — сказала Карелова.

Сенатор отметила, что творчество Задорнова на протяжении этих лет менялось – менялся его стиль, менялись жанры, темы и проблемы, к которым он обращался, но оставались актуальность, юмор, острота и напористость, без которых этого артиста трудно было представить.

"Очень жаль и очень горько, что его больше не будет с нами. Мои соболезнования его близким", — сказала Карелова.

Задорнов — писатель-сатирик, юморист, актер.

Наиболее известная тема его монологов — критика западного, в первую очередь, американского образа жизни и культуры.