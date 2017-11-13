Песков рассказал, когда состоится большая пресс-конференция Путина

По словам пресс-секретаря президента России, точной даты большой пресс-конференции пока нет, но ясно одно: она состоится в декабре

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Большую пресс-конференцию Владимира Путина ждут не только в России, но и во всем мире.

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Российский лидер, как правило, среди чисто внутренних тем поднимает вопросы, связанные с международной политикой.

На данный момент известно, что точной даты большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина пока нет, но она состоится в декабре, ближе к концу года. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что ежегодная пресс-конференция президента может состояться 14 декабря.

"Я могу вам подтвердить, что по традиции большая пресс-конференция состоится ближе к концу года. Это произойдет в декабре", — сказал Песков.

При этом он уточнил, что пока даты конференции нет.

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"Да, даты нет", — сказал пресс-секретарь президента.