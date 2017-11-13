13:53 13 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков рассказал, когда состоится большая пресс-конференция Путина

© Sputnik/ Сергей Гунеев
В России
Получить короткую ссылку
74 0 0

По словам пресс-секретаря президента России, точной даты большой пресс-конференции пока нет, но ясно одно: она состоится в декабре

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Большую пресс-конференцию Владимира Путина ждут не только в России, но и во всем мире.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева на втором плане) на церемонии совместного фотографирования в национальной вьетнамской одежде лидеров экономик стран АТЭС во Вьетнаме.
© Sputnik/ Михаил Климентьев
Трамп и Путин с улыбкой приветствовали друг друга

Российский лидер, как правило, среди чисто внутренних тем поднимает вопросы, связанные с международной политикой. 

На данный момент известно, что точной даты большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина пока нет, но она состоится в декабре, ближе к концу года. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что ежегодная пресс-конференция президента может состояться 14 декабря.

"Я могу вам подтвердить, что по традиции большая пресс-конференция состоится ближе к концу года. Это произойдет в декабре", — сказал Песков.

При этом он уточнил, что пока даты конференции нет.

Встреча Путина и Эрдогана: "все еще впереди">>>

"Да, даты нет", — сказал пресс-секретарь президента.

По теме

Шаповалов: Путину и Трампу есть о чем еще раз поговорить
Владимир Путин о RT, Sputnik и про женщину-президента
Трамп в восторге: из ФБР "слили", что Клинтон тоже работала на Путина
Теги:
пресс-конференция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Вся латвийская мощь

    Президент Латвии Раймондс Вейонис заявил, что в военном отношении страна еще никогда не была так сильна и уверена в своей безопасности.

  • Флаги НАТО и Литвы, архивное фото
    Он над нами издевался!

    Почему Пентагон при военном бюджете 640 миллиардов долларов выделяет прибалтийским странам на борьбу с "русской угрозой" всего сто миллионов?

  • Советскую символику можно встретить в киосках на рынке Балтийского вокзала. Медали, ордена, значки и знаки отличия покупают в основном иностранцы
    "Советская" Эстония

    Житель Таллинна владеет коллекцией предметов советского быта, достойной отдельного музея. Никакой политики, просто быт, уверяет хранитель.

  • Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Александра Саснович
    Президентское слово

    Белорусский теннис скоро громко о себе заявит, пообещал Александр Лукашенко на встрече с руководителем Международной федерации тенниса Дэвидом Хаггерти.

  • Заседание правительства Грузии
    Жить теперь по-новому

    Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня представит новый состав кабинета министров страны. Кто потеряет свои портфели?

  • Встреча президента Абхазии Хаджимба с президентом Науру Бароном Вака
    Под давлением

    Республика Науру после признания суверенитета Абхазии оказалась под давлением со стороны США и Грузии, рассказал президент страны Барон Вака.

  • Самолет Boeing 787 Dreamliner, фото из архива
    Миллиарды за "мечту"

    Компания "Азербайджанские Авиалинии" и корпорация Boeing подписали соглашение о покупке пяти самолетов B787-8 Dreamliner и двух B747-8F на общую сумму почти $2 млрд.

  • Сейсмограф. Землетрясение
    Иранское "эхо"

    Отголоски разрушительного землетрясения в Иране, которое стало причиной гибели сотен человек, ощущались в Армении.

  • Автомобиль такси, архивное фото
    Эх, прокачу!

    Транспортные полицейские на трое суток задержали жителя Алматы за назойливое приставание к гражданам в аэропорту южной столицы Казахстана.

  • Очереди фур на границе. Архивное фото
    Всем стоять!

    На кыргызско-казахской границе вновь увеличилась очередь из большегрузных машин – в час пропускается только шесть машин.

  • Учебно-тренировочные полеты вертолёта Ми-35М, архивное фото
    Поддержка с воздуха

    Россия перебросила около 40 самолетов и вертолетов на учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в Таджикистан.

  • Строительная площадка ГЭС
    Энергия воды

    Узбекистан приступил к проектно-изыскательским работам по возведению одного из крупнейших гидрообъектов в Центральной Азии — Пскемской ГЭС.

  • Фестиваль народного танца
    В ритме танца

    В столице Южной Осетии Цхинвале определились победители второго республиканского фестиваля народного танца "Хонга кафт".

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Вся латвийская мощь

    Президент Латвии Раймондс Вейонис заявил, что в военном отношении страна еще никогда не была так сильна и уверена в своей безопасности.

  • Флаги НАТО и Литвы, архивное фото
    Он над нами издевался!

    Почему Пентагон при военном бюджете 640 миллиардов долларов выделяет прибалтийским странам на борьбу с "русской угрозой" всего сто миллионов?

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Землетрясение на ирано-иракской границе
Землетрясение на Ближнем Востоке: здания "сложились" как карточные домики
Люди выбегали из зданий во время землетрясения в Иране
Люди выбегали из зданий во время землетрясения в Иране
Как правильно оплатить патент в Москве
Важно знать: как правильно оплатить патент в Москве

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться