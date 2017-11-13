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В России посчитают иностранных агентов

© Flickr/ CC BY-SA 2.0/Richard Masoner / Cyclelicious
В России
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В Госдуме к утру вторника будет готов проект о СМИ-иностранных агентах в России

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. В России всерьез задумались о том, чтобы всех иностранных агентов вывести в правовое поле. Законопроект, который распространяет статус иностранного агента на СМИ, должен быть подготовлен к утру вторника, поправки предполагается принять на этой неделе, на втором этапе комиссия в Госдуме будет разбираться с внешним вмешательством через интернет, сообщает РИА Новости.

"Решено, что на первом этапе будет всего лишь одна тема разработана, одна группа поправок — это то, что статус иностранного агента будет распространен на СМИ. И все, больше никаких поправок не будет. Эти поправки готовит аппарат Госдумы, они должны быть готовы к завтрашнему утру", — сказал источник в Госдуме.

Он отметил, что во вторник руководители фракций Госдумы должны утвердить и подписать поправки.

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По словам собеседника, пока не определено, будет ли это отдельный законопроект или поправки к одному из законов, который будет вынесен на второе чтение.

"Второй этап: будет создана комиссия отдельным постановлением Думы под руководством Петра Толстого, и там нужно будет разобраться, прежде всего, с интернетом. Сейчас пока не понятно, как быть с вмешательством через интернет. Готовых решений нет, но комиссия должна заняться, посмотреть опыт", — сообщил он.

Как сообщил первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников, в закон "об иностранных агентах", кроме НКО, будут включены и иностранные СМИ, соответствующие поправки будут уже приняты на следующей неделе. Такие поправки поддерживают все фракции Госдумы. Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов не исключил, что зеркальные меры, которые предполагается принять, могут распространяться на соцсети.

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Теги:
СМИ, закон, Россия
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